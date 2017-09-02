Avustralya Türkiye ile ilişkilerini geliştirmek istiyor

Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Marc Innes-Brown, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 16 Ağustos'ta güven mektubunu sunarak göreve başlamasının ardından Türkiye'ye ve ikili ilişkilere dair izlenimlerini ve Kurban Bayramı mesajını paylaştı.

Türkiye'ye dair çok olumlu hisleri olduğunu belirten Büyükelçi Innes-Brown, daha önce Türkiye'ye yakın ülkelerde de görev yaptığı için burayı yakından tanıdığını, birçok kez Türkiye'ye geldiğini belirtti.

"Çok olumlu ve sıcak başlangıç yaptık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu sunarken, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne eşi ve oğlu Daniel ile gelen Büyükelçi Innes-Brown, medyanın ve Türk halkının oğluna gösterdiği ilgiyi de değerlendirdi.

Daniel henüz 1 yaşında olduğu için onu başkasına bırakmadıklarını, kabul törenine birlikte geldiklerini söyleyen Innes-Brown, "Onunla gelmek bizim için gayet doğal, normal bir şeydi. Bu kadar dikkat çekeceğini düşünmemiştik. Bizim için de sürpriz oldu. Haberler her yerdeydi. İran'dan, bazı Körfez ülkelerinden, Suudi Arabistan'dan, Mısır ve Bağdat'tan bile insanlar mesajlar gönderdiler, televizyonlarda yayınlandı." dedi.

Innes-Brown, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabul sırasında Daniel ile ilgilenerek sevgisini gösterdiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Daniel, alışık olmadığı bir durumla, kalabalık bir ortamla karşı karşıya kaldı. Cumhurbaşkanı ona bir oyuncak araba hediye ederek nezaket gösterdi. Biz içeride görüşürken, Daniel da başka bir odada yeni arabası ve diğer oyuncaklarıyla oynayarak mutlu oldu. Sayın Erdoğan ona sevgisini yanağını okşayarak gösterdi. Türkiye'de çok olumlu ve sıcak bir başlangıç yapmış olduk."

"İlişkimizin temelinde sıcak ve özel tarihi bağlar var"

İki ülkenin her zaman iyi ilişkiler ve güzel bağlar kurduğunu vurgulayan Büyükelçi Innes-Brown, Çanakkale Savaşları sırasında Gelibolu'da yaşanan trajik olayların iki halkı birbirine dostluk ve saygı çerçevesinde bağladığını dile getirdi.

Çanakkale'nin, Gelibolu'da çok sayıda kayıp veren Avustralyalılar için özel bir yeri olduğunu söyleyen Innes-Brown, büyükannesinin kardeşinin de Gelibolu'da aldığı yaralardan dolayı hayatını kaybettiğini anlattı.

Innes-Brown, sıcak ve özel tarihi bağların ilişkilerin temelini oluşturduğuna ancak iki ülkeyi birbirine yakınlaştıran ekonomi gibi başka bağlar da olduğuna dikkati çekerek, "İkili ticaret hacmimiz 1,5 milyar dolar. Bir Avustralya firması geçenlerde Mersin Limanı'nda önemli bir yatırım yaptı. Ayrıca yabancı savaşçıların geçişinin durdurulması ve terörizmle mücadele gibi güvenlik konularında da son yıllarda iş birliği içindeyiz." dedi.

Innes-Brown, iki ülkenin ekonomik ilişkilerinin artırılması için potansiyelin mevcut olduğuna işaret ederek, arada uzun mesafeler bulunsa da gelecek yıllarda bu alanda daha fazla ilerleme kaydedileceğine ilişkin temennisini dile getirdi.