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Buradasınız : » » Avustralya Sağlık Bakanından istifa

Avustralya Sağlık Bakanından istifa

Avustralya yayın kurumu ABC, yolsuzluk suçlamalarıyla gündeme gelip Başbakan Turnbull tarafından açığa alınan Sussan Ley'in istifa ettiğini açıkladı.

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Avustralya Sağlık Bakanından istifa

Avustralya Sağlık Bakanlığından istifasını açıklayan Ley, medyada çıkan haberlerin hem kendisini hem de devleti yıprattığını ve bundan dolayı görevini bıraktığını söyledi.

Meclis harcamalarını denetlemek üzere bağımsız bir komisyon kurma sözü veren Turnbull, ‘‘Politikacılar, vergi mükelleflerin paralarını dikkatle harcamak ve çalışma harcamalarında kamu kaynaklarının etkin, verimli ve ahlaki bir biçimde kullanılmasını sağlamakla yükümlü.'’ dedi.

Sağlık Bakanlığı görevine 2014 yılında getirilen Ley, 2013-2015 yılları arasında Gold Coast kentine yaptığı ve yaklaşık 54 bin Avustralya doları tutarındaki harcamaları devlete ödetmekle suçlanıyor. Son 3 yılda Gold Coast'a 20 kez seyahat ettiği belirlenen Ley'in kentte yaklaşık 800 bin dolar değerinde bir apartman dairesi satın aldığı da ortaya çıkmıştı.

Etiketler: avustralya, abc, sağlık bakanı, sussan ley, malcolm turnbull
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