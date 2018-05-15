Avustralya dijital ehliyet dönemine geçiyor

Yeni Güney Galler (NSW) Maliye, Hizmetler ve Mülkiyet Bakanı Victor Dominello, Bakanlığın resmi internet sitesinden, sürücülerin ehliyet taşımasını sonlandıracak dijital uygulamayla ilgili açıklamalar yaptı.

Dijital ehliyetler, Güney Galler eyaletinin Dubbo kentinde kullanılmaya başlandı.

Bakan Dominello, NSW'nin Dubbo kentinde geçen yıl denenmeye başlanan dijital ehliyetlerin ülke genelinde yaygınlaştırılması için mecliste gerekli yasal düzenlemeleri yapacaklarını söyledi.

Dijital ehliyetler cep telefonlarına yüklenen uygulamayla kullanılabiliyor

Dijital ehliyet uygulamasını 1400'den fazla kişinin kullanmaya başladığını belirten Dominello, "Akıllı telefonlar, son teknolojileri kullandığımız fiilen cüzdan ve mobil ofisler haline geldi. Böylece sürücüler günlük ihtiyaçlarında dijital ehliyetleri de kullanabilecek" dedi.

Dijital ehliyetleri kullanmak için sürücülerin akıllı cep telefonlarına bir uygulama yüklemesi gerekiyor. Cep telefonlarındaki bu ehliyetler, polis kontrolleri ve sosyal kulüplere girişlerin yanı sıra kimlik kullanımının gerekli olduğu yerlerde gösterilebilecek.

Çalınma ve sahtekarlıklara karşı daha güvenli

Dijital ehliyeti tercih eden sürücülere fiziksel bir kart sağlanacak ancak bunları yanlarında taşımaları gerekmeyecek.

Fiziki olarak taşınan ehliyetlerle kıyaslandığında çalınma ve sahtekarlıklara karşı daha güvenli olduğu belirtilen dijital ehliyetlerin, yakın bir zamanda eyalet genelinde uygulamaya konulacağı duyuruldu.

Kaynak: AA