Avustralya çalışma vizesi kapsamını daralttı

Avustralya Göçmenlik Enstitüsü (MIA) Victoria ve Tazmanya Şube Başkanı Ayka Şahin, nitelikli işçilerin 4 yıla kadar ülkede çalışmasına izin veren 457 numaralı vizenin kaldırılmasıyla, 216 meslek gurubunun liste dışı bırakıldığını söyledi.

Federal hükümetin çalışma vizesi kararını AA muhabirine değerlendiren MIA Victoria ve Tazmanya Şube Başkanı Şahin, 457 numaralı çalışma vizesinin kademeli olarak Mart 2018'de tamamen kaldırılacağını söyledi.

Karardan, Avustralya'ya artık çalışma vizesiyle gelmenin tamamen imkansız hale getirildiği anlamını çıkarmamak gerektiğini ifade eden Şahin, "Son yıllarda, 457 numaralı çalışma vizesi, 'bir kişiyi vasıflı bir meslek sahibi gösterip vasıfsız bir işte çalıştırmak gibi' suistimaller nedeniyle kötü bir şöhret edindi. Hükümet, bu nedenle aşırı sağcı politikacıların da hedefi haline gelen, kötü şöhrete sahip bu vizeden kurtularak yerine yeni bir vize getirmek istiyor. Yani çalışma vizeleri tamamen kaldırılmıyor, sadece bazı sınırlamalar ve zorlaştırmalar getiriliyor." dedi.

Çeşitli mühendislik alanlarının yanı sıra, sanat, sinema, sağlık ve havacılık alanlarındaki 216 meslek grubunun vasıflı meslekler listesinden çıkartıldığını aktaran Şahin, 435 meslek grubunun listede yer almaya devam ettiğini belirtti.

Ayrıca Şahin, şu anda en fazla 4 yıllık verilen çalışma vizesinin bundan sonra bazı meslek gruplarına 2 yıllığına verileceğini, bazı meslekler için 4 yıl uygulamasının devam edeceğini bildirdi.