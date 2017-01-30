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Avustralya Başbakanı'na Trump eleştirisi

Avustralya Başbakanı Turnbull, "(Trump'ın göçmen kararıyla ilgili ) Avusturalya Başbakanı olarak başka ülkelerin iç politikalarıyla ilgili yorum yapmak benim görevim değil."dedi.

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Avustralya Başbakanına Trump eleştirisi

Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull, ABD Başkanı Donald Trump'ın bazı İslam ülkeleri vatandaşlarının ülkeye girişini engelleyen kararıyla ilgili, "Avusturalya Başbakanı olarak başka ülkelerin iç politikalarıyla ilgili yorum yapmak benim görevim değil." dedi.

Turnbull, Federal Göç Bakanı Peter Dutton ile başkent Canberra'da yaptığı basın toplantısında, pazar günü Trump ile telefon görüşmesi yaptığını aktararak, ülkesi ile ABD arasındaki ilişkilerin güçlü şeklide devam ettiğini söyledi.

Trump'ın göçmenler hakkındaki kararıyla ilgili değerlendirmesi istenen Turnbull, "Avustralya Başbakanı olarak diğer ülkelerin iç politikalarıyla ilgili bir yorum yapmak benim görevim değil." ifadesini kullandı.

Ayrıca Turnbull, her devletin, ülkesine kimlerin gireceğine karar verme hakkı olduğunu savundu.

Muhalefetten eleştiri

Öte yandan, ana muhalefetteki İşçi Partisi (ALP) Başkanı Bill Shorten, sosyal medya üzerinden "Malcolm Turnbull'u, ulusumuzun konumunu gözden geçirerek, bizim adımıza neler söylediğini bir daha düşünmeye çağırıyorum." paylaşımında bulundu.  

Etiketler: avustralya, Donald Trump, malcolm turnbull
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