Avustralya Başbakanı Turnbull: Ticaret savaşında hiç kimse kazanamaz

Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull, Queensland eyaletinde katıldığı programın ardından bir gazetecinin, ABD ve Çin arasındaki ticari savaştan Avustralya’nın nasıl etkileneceği sorusunu yanıtladı. Turnbull, ticaret savaşında kimsenin kazanamayacağını, kendisinin bu nedenle serbest ticaret ve açık pazardan yana olduğunu söyledi.

Çin ve ABD yönetiminden anlaşmazlıkları müzakere ederek çözüme kavuşturmalarını beklediklerini söyleyen Turnbull, "Özellikle bu bölgede, hepimizin sahip olduğu refahın temeli olan serbest ticareti ve açık pazarları korumamız çok önemli" dedi.

Çin Maliye Bakanlığı, ABD’nin ithal çelik ve alüminyuma uygulamaya koyduğu ek vergilere karşılık, bu ülkeden ithal edilen 128 ürüne ek gümrük vergisi uygulanacağını duyurmuştu.

Çin’in 23 Mart tarihli vergi misillemesi planı, ABD'den ithal edilen 977 milyon dolar değerinde kuru ve taze meyve, çelik, şarap dahil 120 ürüne yüzde 15, değeri 1,99 milyar doları bulan domuz eti ve ürünleri ile alüminyum dahil 8 ürüne yüzde 25 ek vergi konulmasını kapsıyor.

Kaynak: AA