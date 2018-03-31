  • 31 MART 2018, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.957
    EURO 4.884
  • BIST 114930.22
    ALTIN 168.49
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Avustralya Başbakanı Turnbull: Rusya'nın sınır dışı kararları hayal kırıklığı

Avustralya Başbakanı Turnbull: Rusya'nın sınır dışı kararları hayal kırıklığı

Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull, iki Rus diplomatı sınır dışı etmelerine aynı şekilde karşılık veren Rusya'nın kararını "hayal kırıklığı" olarak nitelendirdi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Avustralya Başbakanı Turnbull: Rusyanın sınır dışı kararları hayal kırıklığı

Başbakan Turnbull, Dışişleri Bakanı Julie Bishop ile hükümetin resmi internet sayfasından yaptığı ortak açıklamada, Rusya'nın Avustralyalı iki diplomatı sınır dışı etme kararını değerlendirdi.

Avustralya'nın hafta içinde aldığı iki Rus diplomatı sınır dışı etme kararına karşılık Rusya tarafından gösterilen tepkinin beklenmedik bir durum olmadığını belirten Turnbull, ancak bunun "hayal kırıklığı" olduğunu kaydetti.

Rusya'nın söz konusu diplomatları haklı bir neden olmadan sınır dışı edeceği vurgulanan açıklamada, "Avustralya'nın elçiliğinden ihraç edilecek personel, diplomatik ve konsolosluk ilişkileri konusunda Viyana Sözleşmelerine uygun olarak diplomatik ve konsolosluk işlevlerini yerine getiriyordu. Bu eylemin Rusya tarafından haklı bir nedeni yok." ifadelerine yer verildi.

Eski Rus casusu Sergey Skripal ve kızının İngiltere'nin başkenti Londra'da sinir gazı ile zehirlenmesini "Birleşik Krallık'ın egemenlik haklarına doğrudan saldırı" olarak nitelendiren Turnbull, müttefikleri ile dayanışmalarını göstermek için iki Rus diplomatın sınır dışı edileceğini açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığından dün yapılan yazılı açıklamada ise Avustralya dahil 23 ülkeye, sınır dışı ettikleri Rus diplomat sayısı kadar diplomatın "istenmeyen adam" ilan edildiği bildirilmişti.

Kaynak: AA

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER