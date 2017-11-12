Avustralya Başbakanı Turnbull: Kuzey Kore her yolu deniyor

Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) ve Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) zirveleri için Asya'daki temaslarını sürdüren Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull, Hong Kong'da, gazetecilere, Kuzey Kore'ye uygulanan yaptırımlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Turnbull, nükleer füze denemeleri ile tepki çeken Kuzey Kore yönetiminin bu konuda durdurulması için uygulanan ekonomik yaptırımların sıkı takip edilmesi gerektiğine işaret ederek, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından zorunlu tutulan tüm mali yaptırımların, ekonomik yaptırımların uygulanmasının hayati önemi var." dedi.

Hong Kong ekonomi çevreleri ile bugün bir araya gelerek yaptırımları değerlendireceklerini dile getiren Turnbull, Pyongyang yönetiminin gelir elde etmek için Hong Kong limanlarını ve pazarını kullanmasının önüne geçmek istediklerini kaydetti.

Kuzey Kore’nin nükleer silahlarını geliştirmek için her yolu denediğini ifade eden Turnbull, "İster uyuşturucu ister silah ister siber suçlar olsun, nükleer programlarını finanse etmek için sürekli para toplamak istiyorlar." diye konuştu.

Başbakan Turnbull, Kuzey Kore’ye uygulanan ekonomik yaptırımların daha sıkı uygulanması konusunu, Filipinler’in başkenti Manila’da bugün başlayacak ASEAN zirvesinde bir araya geleceği ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Başbakanı Li Kıçiang ile görüşmesinde de gündeme getireceğini sözlerine ekledi.

Kuzey Kore yönetimi ABD’nin peşinden körü körüne gitmekle suçladığı Avustralya’yı nükleer füzelerle vurma tehdidinde bulunmuştu. Buna karşılık Avustralya Başbakanı Turnbull, Pyongyang yönetiminin nükleer silahlarıyla dünya ve bölge barışı için tehdit oluşturduğunu belirterek, savaş çıkması durumunda ABD ile hareket edeceklerini ilan etmişti.

Kaynak: AA