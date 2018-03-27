  • 28 MART 2018, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Avustralya 2 Rus diplomatı sınır dışı ediyor

Avustralya 2 Rus diplomatı sınır dışı ediyor

Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull, ülkesinde görev yapan iki Rus diplomattan 7 gün içinde Avustralya'yı terke etmelerini istediklerini açıkladı.

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Avustralya 2 Rus diplomatı sınır dışı ediyor

Başbakan Turnbull, İngiltere'nin Salisbury kentinde eski Rus ajanı Sergey Skripal ile kızı Yulia'nın zehirlenmesiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Turnbull, Dışişleri Bakanı Julie Bishop ile yaptığı ortak açıklamada, kimlikleri hakkında bilgi vermediği iki Rus diplomattan 7 gün içinde ülkeyi terk etmelerini istediklerini söyledi.

Sınır dışı kararını müttefikleri ile dayanışmayı göstermek için aldıklarını belirten Turnbull, zehirlenme olayını "Birleşik Krallık'ın egemenlik haklarına doğrudan saldırı" olarak tanımladıklarını ve kınadıklarını söyledi.

“Bu şoke edici bir suçtur”

Rusya'nın Sibirya bölgesindeki bir alışveriş merkezinde yaşanan yangında hayatını kaybedenler için başsağlığı dileğinde bulunan ve aldıkları kararın Rus halkına yönelik değil hükümete karşı olduğunu vurgulayan Turnbull, "Bir hükümet başka bir devletin topraklarında bireyleri öldürmek için kimyasal kullanıyor; bu şoke edici bir suçtur. Birleşik Krallık'ın egemenliğine şoke edici bir ihlaldir." dedi.

AB üyesi 14 ülke Rus diplomatları sınır dışı ediyor

İngiltere, eski Rus ajan ve kızının zehirlenmesinden sorumlu tuttuğu Rusya'ya karşı harekete geçerek geçen hafta 23 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldığını duyurdu. Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk da dün yaptığı açıklamada, AB'ye üye 14 ülkenin Rus diplomatları sınır dışı etme kararı aldığını açıkladı.

ABD 60 Rus diplomatı sınır dışı etti

ABD yönetimi ise dünkü açıklamasında, ülkede görev yapan 60 Rus diplomatı sınır dışı etme ve Seattle'daki Rus konsolosluğunu kapatma kararı aldığını belirtti, söz konusu diplomatlara Amerika'yı terk etmeleri için 7 gün süre tanıdığını açıkladı.

Kaynak: AA

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