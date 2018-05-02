Avustralya, 1 milyondan fazla kanguruyu öldürmeyi planlıyor

Avustralya hükümetinin kangurular için itlaf planı, yaban hayat grupları tarafından sert şekilde eleştiriliyor.

Independent'ta yer alan habere göre gruplar, çiftçiler ve avcıların yasa dışı avlanmaları ve hükümetin itlaf planıyla, kanguru sayısının hızla düşeceğini söylüyor.

Yeni Güney Galler Eyaleti Çevre ve Miras Ofisi tarafından yapılan açıklamada, her yıl otomobil kazalarında ölen ve vurulan kanguruların da hesaba katıldığında öldürülen kanguru sayısının milyonlarla ifade edileceği belirtildi.

Resmi istatistikler, 2015 yılında 1,5 milyondan fazla kanguru öldürüldüğünü gösteriyor. Ancak bu istatistiklerin yasa dışı avlanma sebebiyle gerçeği yansıtmadığı ifade ediliyor.



