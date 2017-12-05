Avrupa'yı 'Rakka tiyatrosu' korkusu sardı

İngiliz The Times gazetesi, terör örgütleri PYD/PKK ile DEAŞ'ın Rakka anlaşması neticesinde DEAŞ militanlarının Avrupa'ya yönelerek saldırılar yapması ihtimaline işaret etti.

İngiliz The Times gazetesi bugünkü haberinde, SDG ismini kullanan PYD/PKK'nın Rakka operasyonu sırasında DEAŞ ile yaptığı anlaşma kapsamında, yüzlerce DEAŞ üyesinin şehri terk ettiğini, bazılarının da Türkiye sınırına yöneldiğini ve yakalandığını yazdı.

Haberde, tahliye anlaşması sırasındaki hareketlenmeyi fırsat bilerek yüzlerce DEAŞ üyesiyle Türkiye'ye girmek isterken yakalanan 26 yaşındaki Saddam el Hamadi isimli bir siville yapılan röportajına yer verildi.

The Times'ın haberine göre, Hamadi, "YPG yakaladıklarını 10-15 gün tutuyor, sonra bırakıyor." ifadesini kullandı.

Haberde ayrıca Hamadi'nin, Kilis'in Elbeyli beldesinin karşısında, Suriye tarafındaki Çobanbey beldesinde Türkiye'nin Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında destek verdiği askeri muhalif gruplarca yakalandığı yönündeki ifadeleri yer aldı.

The Times'ın haberinde, "(Hamadi'nin) İfadesi, Rakka'dan çıkmasına izin verilen DEAŞ'lı teröristlerin saldırılar yapmak üzere Avrupa'ya yöneldiği korkularını güçlendirdi." denildi.

ABD'nin desteğini alan terör örgütü PYD/PKK, 17 Ekim'de DEAŞ'ın Suriye'deki kalesi Rakka kent merkezini ele geçirmişti. DEAŞ, üyelerinin kenti tahliye etmesi için PYD/PKK ile anlaşma yapmıştı.

15 Ekim'de duyurduğu anlaşma neticesinde, PYD/PKK, DEAŞ'ın yerli teröristlerinin güvenli şekilde kenti terk etmesine izin vermişti.

BBC'nin 14 Kasım tarihli haberinde de anlaşma kapsamında tahliye edilen DEAŞ üyelerinin yanlarında silah ve mühimmat götürmelerine izin verildiği, bazılarının Türkiye sınırına kadar ulaştığı iddia edilmişti.

Anlaşmanın yeniden gündeme gelmesi üzerine ABD Savunma Bakanlığı sözcülerinden Eric Pahon, bunun parçası olmadıklarını ancak saygı duyduklarını bildirmişti.

Suriye'de bir süre PYD/PKK'nın paravan kuruluşu SDG'nin sözcülüğünü yaptıktan sonra bölgeden kaçan Talal Silo da verdiği röportajda, sözde SDG genel komutanı YPG'li Şahin Cilo'nun kendisinden "basının karşısına geçip bir tiyatro" oynamasını istediğini söylemişti.

"Rakka, (PYD/PKK ile ABD’nin) DEAŞ’lıları anlaşarak tahliye ettikleri ilk yer değildi. Üçüncüsüydü." diyen Silo, "tiyatro"yu şöyle anlatmıştı:

"Medya ekibi olarak 'tiyatro'yu hazırladık. Oyuna göre, Rakkalı Arap aşiretlerinin girişimiyle 275 yerli DEAŞ’lı terörist SDG’ye teslim olmuştu. Karşılığında kentten sözde 3 bin 500 sivil çıkarılacaktı. (Aslında kimsenin teslim olmadığı) Bu tiyatroda, 275 kişinin varlığını göstermek için Ayn İsa kampından birilerini getirip koydular."

Kaynak: AA