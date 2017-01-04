Avrupa'ya açılan sınır kapılarında 'yoğun' yolcu trafiği

Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü yetkililerinden aldığı bilgiye göre, geçen yıl Bulgaristan'a açılan Kapıkule, Hamzabeyli ve Dereköy ile Yunanistan'a açılan Pazarkule ve İpsala sınır kapılarından 4 milyon 383 bin 933 yolcu çıktı, 4 milyon 477 bin 12 yolcu buralardan yurda giriş yaptı.

Önceki yıllarda olduğu gibi geçen yıl da hem yolcu hem de yük taşıyan araçlar en fazla Kapıkule Sınır Kapısı'nı tercih etti. Avrupa'ya geçilen tüm sınır kapılarından giriş ve çıkış yapan yolcuların yarısından fazlası Kapıkule'yi kullandı. Geçen yıl Kapıkule'den 2 milyon 381 bin 217 yolcu yurda girerken, 2 milyon 201 bin 754 kişi de Avrupa'ya Kapıkule Sınır Kapısı'ndan çıkış yaptı.

Özellikle gurbetçilerin yurda geliş ve gidişlerinde Kapıkule'yi kullanmaları, ihracat tırlarının sürücülerinin de Avrupa'ya çıkışta en fazla Kapıkule'yi tercih etmeleri, bu sınır kapısının iş hacmini artırdı.

Çoğunlukla temmuz ve ağustos aylarında gurbetçiler yurda giriş için Kapıkule'yi seçti. Bu sınır kapısındaki işlem hacmi çoğu zaman yetişilemeyecek hal aldı.

Geçen yıl Türkiye'ye Kapıkule Sınır Kapısı'nı kullanarak giren toplam araç sayısı da 844 bin 582 olarak kayıtlara geçti. AA

