"Avrupa'nın sığınmacıları bir tehdit olarak görmesi çok kaygı verici"

İspanyol El Mundo gazetesine konuşan Şili Devlet Başkanı Michelle Bachelet, Avrupa'daki sığınmacı krizine ilişkin, "Büyük kargaşaların olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Avrupa, tarihi değerlerine karşılık vererek sığınmacıları destekleyeceği yerde sınırlarını kapatmayı tartışıyor, sığınmacıları bir tehdit gibi görüyor. Bu çok kaygı verici." ifadelerini kullandı.

Avrupa'da popülizmin yükseldiğini vurgulayan Bachelet, İngiltere'nin AB'den çıkma kararının ve Fransa'daki terör saldırılarının Avrupa'daki aşırı sağcı grupları güçlendirdiğine dikkati çekti.

Bachelet ayrıca Fransa'da 2017 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde aşırı sağcı Ulusal Cephe lideri Marine Le Pen'in ikinci tura kalmasının "büyük olasılık" olduğunu öne sürdü.

ABD Başkanı seçilen Donald Trump sonrası ABD-Latin Amerika ilişkilerini de değerlendiren Bachelet, şunları kaydetti:

"Trump'ın seçim kampanyasını dinledikten sonra büyük bir belirsizlik olduğunu sanıyorum. Ama çoğunluk, düşüncesizce, aceleci sonuçlara varılmaması gerektiğini düşünüyor. Latin Amerika olarak, Başkan Barack Obama'da olduğu gibi ABD ile en iyi ilişkiler içinde olmaya devam etmeyi umuyoruz." AA