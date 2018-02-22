Avrupa'nın en büyük yeraltı gölü: Seegrotte

Avusturya‘nın başkenti Viyana’ya yaklaşık 20 kilometre mesafede bulunan Hinterbrühl kasabası Avrupa'nın en büyük yeraltı gölüne sahip. Ünü tüm dünyaya yayılan Seegrotte Yeraltı Gölü, bugün turistik gezilerin vazgeçilmezleri arasında.

Yaklaşık 445 metrelik tünelden geçerek ulaşılan göl, elektrikli kayıklarla geziliyor. Ayrıca, gölün üzerinde sabit duran, altın yaldızlı ve ejder başı figürlü bir tekne sergileniyor.

6 bin 200 metrekarelik gölün derinliği 1,5 metreden 12 metreye kadar çıkıyor.

Yeryüzünün 60 metre aşağısında bulunan Mağara gölü, ışıklandırmalarıyla gezenlere mistik bir yolculuk yaşatıyor.

Geçmişte kömür madeni işletmek için açılan tünellerde gerçekleşen bir patlama, yeraltındaki su kaynağını madene taşımış ve devasa büyüklükteki Seegrotte Gölü'nü meydana getirmiş.

Kaynak: AA, TRT Haber