Avrupa'nın en büyük camisi Osmanlı mimarisine uygun yeniden inşa edilecek

Fransa'nın Strazburg kentinde bulunan ve uzun yıllar Avrupa'nın en büyük camisi olarak bilinen Eyüp Sultan Camisi, külliye şeklinde ve Osmanlı mimari özelliklerine uygun biçimde yeniden yapılacak.

İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) teşkilatı tarafından 1996'da satın alınan ve düzenlenerek 21 yıl boyunca cami olarak kullanılan eski fabrika hangarları yerine, 28 kubbe ve 44 metre yüksekliğinde çift minareli cami ve külliye inşaatının temeli yarın atılacak.

Strazburg Eyüp Sultan Yeni Camisi'nin ilk harcı, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak Üyesi Bakir İzetbegoviç, Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa ve Fransız yerel yönetimlerin temsilcilerinin katılacağı bir törenle konulacak.

Osmanlı mimari özelliklerine göre yapılacak, yaklaşık 15 dönüm arazi üzerinde, 3 bin kişi kapasiteli mescit, konferans salonları, okul, kütüphane, öğretmenler odası, restoran ve butiklerin yer alacağı külliyenin ayrıca 600 araç kapasiteli otoparkı ve 260 adet bisiklet parkı da bulunuyor.

44 metre yüksekliğinde çifte minaresiyle Strazburg'un dini, mimari ve kültürel çeşitliliğine renk katacak caminin ana kubbesi etrafında 27 adet küçük çapta kubbeler de yer alıyor.

10 bin metrekare alanda kurulu ve cami olarak kullanılan eski fabrika hangarları, geçen yıl yıkılarak yeni caminin inşaat çalışmaları başlatılmıştı.