Avrupa'nın batısı kara kışa teslim oldu

Avrupa'da yoğun kar yağışı Fransa, İngiltere, Avusturya ve İsveç gibi orta ve batı Avrupa ülkelerini etkisi altına alırken, oto yolları trafiğe kapatan kötü hava koşulları can kayıplarına neden oldu.

Batı ve orta Avrupa’da şiddetli soğuk ve yoğun kar yağışı, İngiltere, Fransa, Avusturya ve İsveç'te günlük hayatı durdurma noktasına getirdi.

Kara kışın etkili olduğu bölgelerde en az 7 kişi hayatını kaybetti. Yaşanan trafik kazaları ve kapanan yollar nedeniyle büyük miktarda maddi zarar meydana geldi.

Soğuk hava şartlarının hakim olduğu Balkanlar'da ise mevsim normallerinin üstünde seyreden hava sıcaklıkları, ilkbaharı aratmadı.

Avusturya'da 2 ölü

Avusturya'da gece geç saatlerde başlayan yoğun kar yağışı ülkenin büyük kısmında etki gösterdi.

Avusturya Motorlu Araçlar Birliği (ÖAMTC) tarafından yapılan açıklamada, ülkenin özellikle doğu ve batısında etkili olan yoğun kar yağışının, önemli karayollarında buzlanmaya neden olduğu belirtilerek, belirli bölgelerde zincir kullanılmasının önemine işaret edildi.

Gün boyu etki gösteren kar yağışının çok sayıda trafik kazasının meydana gelmesine yol açtığı kaydedilen açıklamada, Aşağı Avusturya eyaletinde 2 kişinin kazalar sonucunda hayatını kaybettiği duyuruldu.

İngiltere'de yılın en soğuk haftası

Birleşik Krallık Meteoroloji Kurumu, ülkenin "yılın en soğuk haftasını" geçirdiğini bildirdi.

Kurumdan yapılan açıklamada, buzlanma ve don sebebiyle gerekli olmadığı sürece uzun kara yolculuklarına çıkılmaması tavsiyesinde bulunuldu.

İskoçya'nın bazı bölgelerinde hava sıcaklığı eksi 12'ye kadar inerken, İngiltere'nin kuzey bölgelerinde ise kar yağışı ve buzlanma görüldü.

Buzlanma sebebiyle hava ve karayolları ulaşımında aksamalar yaşandı. Ada genelinden diğer Avrupa ülkelerine yapılacak bazı uçuşlar iptal edilirken, yoğun kullanılan bazı karayollarında kazalar meydana geldi.

Meteoroloji Kurumu, İskoçya ve Kuzey İrlanda için kar yağışı uyarısında bulunurken, mevsim normallerinden farklı seyreden aşırı soğuk havanın şubat sonuna kadar etkili olabileceğini aktardı.

Meteorolojinin ada geneli için yaptığı "Buzlanmaya karşı dikkatli olun" uyarısının yarına kadar aktif tutulması bekleniyor.

İsveç’te 5 kişi donarak yaşamını yitirdi

İsveç'in kuzeyinde şiddetli kar yağışı ve eksi 40 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı nedeniyle 5 kişi donarak öldü.

Vesternorrland Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ülkenin kuzeyini etkisi altına alan kar fırtınası nedeniyle dışarıda mahsur kalan 5 kişinin donarak öldüğü belirtildi.

Öte yandan İsveç Devlet Meteoroloji Kurumu, yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle ülkenin kuzey bölümünde kırmızı alarm verdi. Bölgede, kara, hava ve demiryolu ulaşımında aksamalar yaşanıyor.

Fransa'da kara kış

Fransa’nın büyük bölümünde etkili olan kar yağışı nedeniyle günlük hayat durma noktasına geldi.

Fransa Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verdiği bilgiye göre, başkent Paris’in de içinde bulunduğu Ile-de-France bölgesinde son 30 yılın en yoğun kar yağışı meydana gelirken, 20 santimetreye yükselen kar kalınlığı nedeniyle şehrin batısında bir otoyol ulaşıma kapandı.

İki bin civarında aracın gece boyu mahsur kaldığı otoyolda öğle saatlerinde 900 aracın hala kurtarılmayı beklediği kaydedildi.

Ülkenin büyük kesiminde dün akşamdan itibaren ağır vasıtalara konulan trafiğe çıkma yasağının kademeli şekilde kaldırılacağı açıklandı.

Paris Emniyet Müdürlüğü, başkent ve çevresinde yaşayan vatandaşlardan kişisel araçlarını yarın sabaha kadar kullanmama çağrısında bulundu.

Ayrıca, dün geceden itibaren metro, otobüs ve banliyö trenlerinin büyük oranda kar yağışından etkilendiğini ve çok sayıda seferin iptal edildiği açıklandı. Sefer iptalleri nedeniyle evlerine dönemeyen yaklaşık bin 500 kişinin acil barınma merkezlerine götürüldüğü kaydedildi.

Balkanlar ilkbaharı yaşıyor

Soğuk hava koşullarıyla bilinen Balkanlar'da ise Avrupa'nın batısının aksine mevsim normallerinin üstünde güneşli ve sıcak hava ilkbaharı aratmazken, bölge halkını şaşırtıyor.

Bosna Hersek Federasyonu Meteoroloji Kurumundan yapılan açıklamada, Bosna Hersek, Makedonya, Karabağ ve Sırbistan’da hava sıcaklarının ortalama 10 derece olduğu ifade edildi. Bulgaristan ve Yunanistan'da da hava sıcaklıklarının normalin üstünde seyrettiği kaydedildi.

AA