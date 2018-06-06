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Avrupa'nın 3 ülkesinden ABD'ye muafiyet çağrısı

ABD'ye mektup yazan Fransa, Almanya ve İngiltere, İran'a uygulanacak yaptırımlarda Avrupa ülkeleri için muafiyet getirilmesi çağrısı yaptı.

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Avrupanın 3 ülkesinden ABDye muafiyet çağrısı

İran'da aktif olarak görev yapan Avrupa Birliği (AB) şirketlerini ABD'nin yaptırımlarından korumak için yazılan mektupta; ilaç, sağlık, enerji, otomotiv, sivil havacılık, altyapı ve bankacılık gibi sektörlerin yaptırımlardan muaf tutulması istendi.

İran'la 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan kısa süre önce çekildiğini açıklayan ABD, İran'a tarihin en büyük yaptırımlarını getirmeye hazırlanıyor.

Anlaşmayı sürdürmek isteyen Avrupa ülkeleri Fransa, Almanya ve İngiltere ise hem İran'da iş yapan şirketlerini korumak hem de İran'ı nükleer üretime devam etmekten vazgeçirmek için yaptırımlardan muaf tutulmak istiyor.

Avrupalı firmaların, İran'la yüklü miktarda anlaşmaları nedeniyle, Tahran yönetimine uygulanan yaptırımlardan büyük zarar gördüğü biliniyor.

Kaynak: Reuters

Etiketler: yaptırım, muafiyet, iran, İngiltere, fransa, avrupa, almanya, abd
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