Avrupalılar Müslüman göçmenleri istemiyor

Chatham House tarafından 10 ülkede gerçekleştirilen bir ankete göre, Avrupalıların yüzde 55’i Müslüman göçmen kabul edilmesine karşı çıkıyor.

Londra merkezli düşünce kuruluşunun 10 Avrupa ülkesinde yaptığı ankette katılımcılara "Nüfusunun çoğunluğu Müslüman ülkelerden göç durdurulmalı." görüşüne katılıp katılmadıkları soruldu.

İnternet üzerinden anket

ABD Başkanı Donald Trump’ın tartışma yaratan bir kararnameyle nüfusunun çoğunluğunu Müslümanların teşkil ettiği 7 ülkenin vatandaşlarına getirdiği seyahat yasağından önce yapıldığı vurgulanan anket, 10 bin 195 kişiyle internet üzerinden gerçekleştirildi.

Chatham House’un anketle ilgili raporunda "çarpıcı ve ayıltıcı" olarak nitelendirdiği sonuçlara göre katılımcıların yüzde 55’i Müslümanların çoğunlukta olduğu ülkelerinden göçün durdurulmasına destek verdi. Ankete katılanların yüzde 20'si buna karşı çıkarken yüzde 25 "nötr" kaldı.

Chatham House'un anketle ilgili raporunda Trump'ın uygulamasına karşı çıkan Avrupalı siyasetçiler ile seçmenlerinin görüşleri arasında fark bulunduğuna dikkat çekildi. Raporda, anketin gerçekleştirildiği ülkelerde yükselişte olan aşırı sağ partilerin Müslüman karşıtlığını seçim sandığında kullanacağı uyarısı yapıldı.

Müslümanlara en çok karşı çıkan toplum 'Polonyalılar'

Müslüman göçmenlere en çok karşı çıkanlar yüzde 71 ile Polonyalılar olurken onları yüzde 65 ile Avusturyalılar, 64 ile Belçikalılar ve Macarlar, 61 ile Fransızlar, 58 ile Yunanlar, 53 ile Almanlar ve 51 ile İtalyanlar takip etti. Müslüman göçmenlere karşıtlığın yüzde 50’nin altına düştüğü ülkeler ise yüzde 47 ile İngiltere ve yüzde 41 ile İspanya oldu.

Müslüman göçmenlere karşıtlığın yaşlılar arasında daha yaygınken, 30 yaş altı grupta karşıtlığın azaldığı tespit edildi. Eğitim seviyesi arttıkça karşıtlığın azaldığını tespit eden ankete göre orta öğrenim mezunları arasında Müslüman karşıtlığı yüzde 59’a çıkarken, üniversite mezunları arasında bu oran yüzde 50’nin altına iniyor.