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Buradasınız : » » Avrupalı üç liderden İran'a destek

Avrupalı üç liderden İran'a destek

Birleşik Krallık Başbakanı May, Almanya Başbakanı Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İran’la nükleer anlaşmasının devam etmesi konusunda kararlı olduklarını açıkladı.

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Avrupalı üç liderden İrana destek

Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İran’la nükleer anlaşmasının devam etmesi konusunda kararlı olduklarını açıkladı.

Üç liderin çalışma ofisiden yapılan açıklamada üç ülkenin liderleri olarak, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’la yapılan nükleer anlaşmayı onaylamamak yönündeki tutumunun dikkat alındığı, bu kararın olası sonuçları konusunda endişeli olunduğu vurgulandı.

Açıklamada ortak eylem planın (JCPOA) tüm taraflarca uygulanması konusunda kararlı olunduğu, bunun ortak ulusal güvenlik çıkarlarına hizmet ettiği belirtildi.

Açıklamada liderlerin anlaşmanın sürdürülmesi konusundaki kararlılıkları vurgulandı.

Etiketler: theresa may, Merkel, Macron, fransa, almanya, birleşik krallık, iran nükleer anlaşma, abd, Trump
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