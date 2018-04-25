Avrupalı kullanıcılar için WhatsApp kullanma yaşı yükseliyor

Avrupa'daki WhatsApp'ı kullanıcıları, 25 Mayıs'tan itibaren 16 yaşından büyük olduklarını doğrulamak zorunda olacak. Kullanıcıların doğru bilgileri verdiğinin nasıl kontrol edileceği ise net değil.

1,5 milyardan fazla kullanıcısı olduğu belirtilen WhatsApp, Avrupa'daki kullanıcılardan önümüzdeki birkaç hafta içinde uygulamaya giriş yaptıklarında, yeni hizmet şartnamesini ve güncellenmiş gizlilik sözleşmesini kabul ederken yaşlarını da onaylamalarını isteyecek.

Avrupa dışındaki bölgelerde, WhatsApp'ı kullanmanın en düşük yaşı 13 olarak kalmaya devam edecek.

Facebook ebeveynlerden izin isteyecek

Ayrı bir veri politikasına sahip olan Facebook ise Avrupa Birliği Veri Koruması Genel Regülasyonu'na uymak için 13 ile 15 yaş arasındaki kullanıcılarından, velilerinin ya da bir vasilerinin platform üzerinde paylaşım yapabileceklerine dair izin vermelerini istiyor. Aksi takdirde sosyal medya platformunun kendileri için tamamıyla kişiselleşmiş versiyonunu göremeyecekleri uyarısında bulunuyor.

Uluslararası veri krizi süreci

Sosyal paylaşım sitesi Facebook'un 50 milyon profil verisini, ABD Başkanı Donald Trump'ın 2016 seçim kampanyası döneminde ve Brexit'te (İngiltere'nin AB'den ayrılma süreci) analiz ve manipülasyon için izinsiz paylaştığı iddia edilmişti.

Cambridge Analytica’nın yazılımcılarından Christopher Wylie'nin iddiaları, hem ABD, hem de İngiltere basınında geniş yankı uyandırmıştı.

Mark Zuckerberg Avrupa Parlamentosu'nda ifade vermişti.

Facebook, Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı görüşmeler neticesinde Avrupa Birliği kurallarını uygulamaya başlayacağını açıklamıştı.

Kaynak: Reuters