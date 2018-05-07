Avrupa'dan Trump'a rest: Nükleer anlaşmayı biz sürdüreceğiz

Fransa'nın Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, anlaşmanın parçası olan üç Avrupa ülkesinin (Fransa, İngiltere ve Almanya) İran'la yapılan nükleer anlaşmayı sürdürmeyi taahhüt ettiğini ve bu kararı ABD'den bağımsız aldığını açıkladı.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ise Berlin’in, dünyayı daha güvenli bir yer haline getiren bu anlaşmaya bağlı kalmak istediğini söyledi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson da, alternatiflerin mevcut durumdan daha kötü olacağını söylemiş ve "Anlaşmanın sona erdirilmesinin Tahran'ın saldırgan tavırlarını ortaya çıkaracağını düşünüyorum" demişti.

Kritik tarih için geri sayım başladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la nükleer anlaşmadan 12 Mayıs'a kadar çekileceği açıklanmış ancak bu çekilmenin tam olarak nasıl yapılacağına dair net bir karar verilmemişti. Almanya ve Fransa, ABD ziyaretinde İran konusunu gündeme getirmiş ve Trump'ı kararından vazgeçirmeye çalışmıştı.

Trump son kez uzatmıştı

ABD Başkanı Trump, ülkesinin Barack Obama döneminde İran'la imzaladığı nükleer anlaşmadan şimdilik ayrılmayacağını belirtirken, "Kongre ve müttefiklerimizle bir çözüme ulaşamazsak, o zaman anlaşma iptal edilecek. Anlaşma inceleme altında ve herhangi bir zamanda bizim katılımımız, Başkan olarak tarafımdan iptal edilebilir" değerlendirmesini yapmış ve Beyaz Saray, alınan kararla anlaşmanın son kez uzatıldığı duyurmuştu.

"ABD tarihinde yapılmış en kötü anlaşmalardan biri"

2015'te imzalanan nükleer anlaşma, seçim kampanyası döneminden beri Trump'ın en çok itiraz ettiği konulardan biri olarak dikkat çekiyor. Trump'a göre bu, "ABD tarihinde yapılmış en kötü anlaşmalardan biri".

İran tepkili

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD Başkanı Trump'ın nükleer anlaşmadan çekilme söylemlerine karşın, "İran Atom Enerjisi Kurumu, beklenen ve beklenmedik tüm durumlara hazır" mesajı vermişti.

2015'te ABD'nin önceki başkanı Barack Obama döneminde imzalanan anlaşmayla, İran'ın uranyum zenginleştirme programının 2025'e kadar ertelenmesi kararı alınmıştı.

Kaynak: AP, Reuters