Avrupa'dan ABD'ye uyarı: Çıkarlarımız için savaşmaya hazırız

Almanya'nın ARD televizyonuna konuşan Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, "ABD, 'Önce Amerika' düşüncesi ile hareket etmesi durumunda Avrupa'nın da aynı cevabı vereceğini hesaba katmalıdır" dedi.

"ABD bizim müttefikimiz ve ortağımız ancak biz de ortak değerlerimizi savunmak zorundayız" diyen Altmaier, ABD'nin kendi ekonomik çıkarlarını diğerlerinin önüne koyması halinde Avrupa'nın da kendi çıkarları için savaşmaya hazır olduğunu söyledi.

ABD ve AB arasında ticari restleşme

ABD yönetimi geçtiğimiz haftalarda ticaretteki korumacı politikaları çerçevesinde, ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulanacağını açıklamıştı. Ancak Kanada, Meksika, Brezilya, AB, Avustralya ve Arjantin'e "geçici muafiyetler" vermişti.

Hem Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hem de Almanya Başbakanı Angela Merkel, Beyaz Saray ziyaretlerinde, AB'nin, ABD'nin vergi kararından muaf tutulmak istediğini belirtmişti.

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker de, AB ile ABD arasındaki ticari ilişkilerde denge sağlamak için birkaç gün içerisinde "misilleme" yapılacağını belirterek, "Ulusal güvenlik gerekçesi olmadan atılan bu adımla, ABD kendi sanayisini korumaya yönelik bariz bir müdahalede bulunuyor. Bu adımı esefle karşılıyoruz. Korumacılık, çelik sektöründeki ortak sorunun yanıtı olamaz" açıklamasını yapmıştı.

Kaynak: Reuters