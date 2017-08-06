Avrupa'daki yumurta skandalıyla ilgili kan donduran açıklama

Hollanda’da çiftlik hayvanlarında kullanılması yasak "Fipronil" adlı böcek ilacının yumurtalarda tespit edilmesi sonrası Fransa Tarım Bakanlığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Almanya, Belçika ve İsveç’te, çok sayıda marketler zinciri Hollanda'dan ihraç edilen yumurtaların satışını askıya aldı.

Zararlı madde karışan yumurtaların farklı besin ürünlerinde kullanıldığını kaydeden uzmanlar, milyonlarca yumurtada belirlenen zehir kalıntılarının endüstriyel yöntemlerle hazırlanan sandviç, salata ve değişik besin ürünlerinde de görüldüğü uyarısını yapıyor.

Zehirli yumurta paniği Avrupa'da yayılırken, Belçikalı bir yetkiliden ise skandal bir açıklama geldi..



Gıda sağlığı ajansından bir yetkili, zehirli fipronil maddesinin tavukçuluk sektöründe olası bir sorun teşkil ettiğini haziran ayının başından beri bildiklerini söyledi.

Kendilerine bilgi gelir gelmez savcılığı bilgilendirdiklerini kaydeden yetkili, soruşturmanın gizliliği açısından sessiz kaldıklarını belirtti.