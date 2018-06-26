Avrupa'da yükselen ırkçılığın kaynaklarına operasyon

Avrupa'da aşırı sağın yükselişiyle paralel bir yükseliş sergileyen Müslüman karşıtlığı, şiddet içeren ırkçılığa dönüştü. Avrupa'nın göbeğindeki Fransa'da kanlı bir saldırı son anda engellendi.

Terör saldırısı hazırlığındaki aşırı sağcı 10 terörist, Paris Savcılığı'nın terörle mücadele biriminin 14 Haziran'da açtığı adli soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Fransa İçişleri Bakanı Gerard Collomb, operasyonla ilgili yazılı açıklama yaparak, "Müslümanları hedef alan terör saldırısı hazırlığındaki aşırı sağcı bir gruba" operasyon düzenlendiğini belirtti. Colomb, teröristlerin yakalanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Hedefte başörtülü kadınlar vardı

Fransız basınına göre, kendisini Operasyonel Güçler Eylemi diye adlandıran saldırganlar, bazı mahkumları ve başörtülü kadınları hedef almayı planlıyordu. Gözaltına alınan kişilerin üzerinde silahların bulunduğu açıklandı.

Başkent Paris'te yaklaşık 10 gün önce, istihbarat ekipleri tarafından terör örgütü DEAŞ adına terör saldırısı hazırlığında bulunan 21 ve 22 yaşlarında 2 kişinin gözaltına alındığı belirtilmişti.

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, Mart ayında Ulusal Meclis'te yaptığı konuşmada, 2015 yılından bu yana 51 terör saldırısının önlendiğini açıklamıştı.

Avrupa'da yükselen ırkçılık

Geçtiğimiz günlerde Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı'nın (SETA) Avrupa'da yayılan ırkçılığa dair raporu yayımlanmıştı. Rapora göre 2017 yılında Almanya'da 908, Polonya'da 664, Hollanda'da 364, Avusturya'da 256, Fransa'da 121, Danimarka'da 56 ve Belçika'da 36 İslamofobik saldırı yapıldı.

Cami, iş yeri ve okul saldırıları somut düşmanlık halini aldı

Gelinen noktada İslamofobi artık Müslümanlara yönelik sadece bir nefret söylemi olma eşiğini çoktan aştı ve okul, iş yeri, cami, toplu taşıma araçları ve sokakta Müslümanlara yönelik fiziki saldırılarda kendini gösteren somut bir düşmanlık halini aldı.

Kaynak: TRT Haber