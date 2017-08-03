Avrupa'da milyonlarca yumurta raflardan kaldırıldı

Almanya, Hollanda ve Belçika'da yapılan araştırma ve testler sonucu yumurtalarda yüksek miktarda böcek öldürücü ilaca rastlandı. Zehirlenme tehlikesi nedeniyle milyonlarca yumurta piyasadan toplatıldı. Hollanda'da yaklaşık 180 çiftlik geçici olarak kapatılarak, soruşturma başlatıldı. Almanya'ya gönderilen yaklaşık 1 milyon yumurtanın ise Hollanda sınırından geri gönderildiği bildirildi.

Tavuk pisliği, kan ve yumurtalarında yapılan testlerde hayvanların üstlerinde bulunan bulunan pire, bit ve kenelerden kurtulmak için kullanılan böcek öldürücü fipronil maddesi kullanıldığı saptandı.

Dünya Sağlık Örgütü, yüksek oranda yutulan toksik maddenin karaciğer, tiroit bezleri ve böbreklere zarar verebileceğini bildirdi.