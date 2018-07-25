Avrupa'da havayolu krizi: Ryanair'de grev başladı

Avrupa’nın en büyük ekonomik havayolu şirketi İrlanda merkezli Ryanair çalışanları, "çalışma koşullarının iyileştirilmesi" isteğiyle 2 gün sürecek greve başladı.

Ryanair'den yapılan açıklamada, grev nedeniyle yaklaşık 600 uçuşun iptal edilebileceği duyuruldu. İptaller Belçika, Portekiz ve İspanya'ya yapılacak uçuşlarda yaşanacak ve yaklaşık 50 bin yolcuyu etkileyecek.

Ryanair'den işten çıkarma tehdidi

Ryanair pazarlama sorumlusu Kenny Jacobs konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Şirket olarak, düşük maliyetlerle uçmamızı engelleyecek, makul olmayan taleplere hazır değiliz. Gereksiz grevler müşteri grevenine ve fiyat öncelikli yapımıza zarar vermeye devam ederse, kış programımızı gözden geçiririz. Bu da filodaki uçak sayısının azalmasına ve bazı çalışanların işlerini kaybetmesine neden olabilir" ifadelerini kullandı.

Adı sıkça grevlerle anılıyor

Ryainair çalışanları 4 Temmuz'da "adil ücret" talebini de içeren 34 maddelik bir liste yayınlamıştı. Ryanair ise açıklamasında, çalışanlarına ortalama ücretlerin iki katıdan fazlasını ödediğini iddia ediyor. Ekonomik havayolu devinin adı son bir yıldır sıkça grevlerle anılıyor. Konu Avrupa Parlamentosu'na da taşınmıştı.

Air France 7 günde 170 milyon euro zarar etmişti

Avrupa'daki havayollarında hızla yayılan grev dalgası Air France ile başlamıştı. Air France'ta pilotlar, kabin ve yer hizmetleri çalışanlarının üyesi olduğu 11 sendika tarafından, çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve ücretlere yüzde 6 artış talebiyle kademeli olarak grev başlatılmıştı.

Air France yönetimi, 7 günlük grevin şirketi 170 milyon euro zarar ettirdiğini açıklamıştı.

Almanya merkezli Lufthansa da geçtiğimiz aylarda, 58 uzun mesafe uçuşu da dahil olmak üzere planlı bin 600 uçuşun 800'den fazlasını iptal etmek zorunda kalmıştı.

Kaynak: TRT Haber, Reuters, BBC