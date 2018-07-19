Avrupa'da havayolu krizi büyüyor

Avrupa’nın en büyük ekonomik havayolu şirketi İrlanda merkezli Ryanair çalışanları 25 ve 26 Temmuz tarihlerinde 'çalışma koşullarının iyileştirilmesi' isteğiyle yeniden greve gidiyor.

Ryanair'den yapılan açıklamada grev nedeniyle yaklaşık 600 uçuşun iptal edebileceği duyuruldu. İptaller; Belçika, Portekiz ve İspanya'ya yapılacak uçuşlarda yaşanacak ve yaklaşık 50 bin yolcuyu etkileyecek.

Ryainair çalışanları 4 Temmuz tarihinde 'adil ücret' talebini de içeren 34 maddelik bir liste yayınlamıştı. Ryanair ise açıklamasında çalışanlarına ortalama ücretlerin iki katıdan fazlasını ödediğini iddia ediyor. Ekonomik havayolu devinin adı son bir yıldır sıkça grevlerle anılıyor ve konu Avrupa Parlamentosu'na da taşınmıştı.

Air France 7 günde 170 milyon euro zarar etmişti

Avrupa'daki havayollarında hızla yayılan grev dalgası Air France ile başlamıştı. Air France'da pilotlar, kabin ve yer hizmetleri çalışanlarının üyesi olduğu 11 sendika tarafından, çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve ücretlere yüzde 6 artış talebiyle kademeli olarak grev başlatılmıştı.

Air France yönetimi, 7 günlük grevin şirkete 170 milyon euro zarar ettirdiğini açıklamıştı.

Almanya merkezli Lufthansa da geçtiğimiz aylarda, 58 uzun mesafe uçuşu da dahil olmak üzere planlı bin 600 uçuşun 800'den fazlasını iptal etmek zorunda kalmıştı.

Kaynak: TRT Haber, Reuters