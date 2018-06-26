Avrupa ülkeleri arasındaki göçmen kabul krizi sürüyor

Akdeniz'de göçmenleri kurtarmaya çalışan gemi belirsizlik içinde.

Malta ve İtalya, limanlarını iki hafta önce 629 göçmen taşıyan gemiye kapattı.

Göç karşıtı yeni İtalyan İçişleri Bakanı Matteo Salvini, "Aquarius" gemisinin İtalyan limanlarına girmesine izin verilmemesini istedi. Bunun ada devleti Malta'nın sorumluluğunda olduğunu söyledi ancak Malta reddetti.

Yeni seçilen İspanyol Başbakan Pedro Sánchez ise, göçmenler için İspanya'daki gemi sığınağını işaret etti.

4 yılda 16 bin 300'den fazla ölü ya da kayıp

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) verilerine göre, Akdeniz'den Avrupa'ya gidenlerin sayısı 2015'teki zirveden beri düşüş gösteriyor.

Yunanistan'a giden göçmen sayısı, Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasında 2016'da imzalanan ve bu yolla gerçekleşen göçü durdurma amacı taşıyan anlaşmayla son yıllarda geriledi.

İspanya bu yıl (Haziran ayı itibarıyla) İtalya'yı geride bıraktı ve denizden en fazla göçmen alan ülke oldu.

BMMYK, 2014'ten Haziran 2018'e kadar 16 bin 300'den fazla kişinin Akdeniz rotasında kayıp ya da ölü olduğunu tahmin ediyor.

Kaynak: UNHCR