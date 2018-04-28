Avrupa Polis Teşkilatı'ndan Avrupa medyasına DEAŞ operasyonu

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Belçika Federal Savcılığı tarafından yönetilen operasyon, Europol Terörle Mücadele Merkezi (ECTC) ve Avrupa Birliği İnternet Yönlendirme Birimi (AB IRU) tarafından koordine edildi.

Eşzamanlı olarak 25 - 26 Nisan'da gerçekleştirilen operasyona Belçika, Bulgaristan, Romanya, Kanada, Fransa, Hollanda, ABD ve İngiltere destek verdi.

Başta Amaq haber ajansı olmak üzere DEAŞ propagandası yaptığı belirtilen el - Beyan radyosu ile Halumu ve Nashir gibi kanallar, devre dışı bırakıldı.

Bulgaristan, Fransa, Romanya, Hollanda, Kanada ve ABD'de DEAŞ tarafından kullanılan servis sunucularına el konuldu.

Dijital kanıtlar ele geçirildi

Operasyon sonucu birçok ülkede DEAŞ'ın faaliyetleri ile ilgili dijital kanıtlar ele geçirildi.

Europol Direktörü Rob Wainwright, bu operasyonla, DEAŞ'ın Avrupa'da gençleri radikalleştimek için sürdürdüğü propaganda çalışmalarına büyük bir darbe vurulduğunu söyledi.

Operasyon kararı, Europol'ün 2015'de hazırladığı, Amaq haber ajansının yükselişi ve DEAŞ'ın internet ağının teknik direnci ile ilgili raporuna dayanıyor.

Bu kapsamda 2016 ve 2017 yıllarında birçok ülkede DEAŞ'ın internet ağına yönelik operasyonlar düzenlenmişti.

Bu operasyonlarda örgüt tarafından radikalleştirildiği belirlenen yüzlerce kişinin kimlik bilgileri ele geçirilmişti.