Avrupa Parlamentosu'ndan sınırı geçen Yunan askerler için çağrı

Avrupa Parlamentosu (AP), Strazburg'da toplandı. Yunan ve aşırı sağ üyelerin girişimiyle iki Yunan askerin serbest bırakılmasıyla ilgili yasa tasarısı oylandı.

Tasarı için 607 "evet", 7 "hayır" oyu kullanıldı. Oylamada 18 AP üyesi ise çekimser kaldı.

İki Yunan askerinin kötü hava koşullarında "yolunu kaybettiği" iddia edilen karar metninde, daha önce benzer vakaların karşılıklı olarak olay yerinde "kolay şekilde" çözüldüğü savunuldu ve şöyle denildi:

"Türk yetkililere tutuklu bulanan iki Yunan asker hakkındaki yasal sürecin hızlı şekilde sonuçlandırılması ve askerlerin Yunanistan'a dönmelerinin sağlanması çağrısında bulunuyoruz."

Dış ilişkiler konularında alınan AP kararlarının bağlayacılığı bulunmuyor. Bu alanda alınan kararlar, AB Konseyi ve üye ülke yönetimlerine siyasi mesaj vermeyi amaçlıyor.

Ne olmuştu?

Yunan ordusuna mensup teğmen Aggelos Mitretodis ile astsubay çavuş Dimitros Kouklatzis, 1 Mart'ta, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı "Hudut Kartalları" adlı sınır birliği ekiplerinin devriye görevi sırasında Pazarkule yakınında yakalandı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan ve adliyeye çıkarılan iki asker, savcılıktaki ifadelerinin ardından "askeri casusluğa teşebbüs" ve "askeri bölgeye girmek" suçlarından tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Hakimlik, 2 Mart'ta teğmen Mitretodis ile astsubay çavuş Kouklatzis'in askeri bölgeye girmek suçundan tutuklanmasına hükmetti.

Edirne 2. Sulh Ceza Hakimliği, 27 Mart'ta askerlerin durumunu değerlendirmiş ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA