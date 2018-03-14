Avrupa Parlamentosu'nda Brexit masaya yatırıldı

Strazburg'da toplanan Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nda, Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere arasında devam eden Brexit müzakerelerindeki son durum ele alındı.

544 evet çıktı

Milletvekilleri, AB-İngiltere arasında Brexit sonrasındaki ilişkilere yönelik yasa tasarısını oyladı.

Genel Kurul'a sunulan yasa tasarısı için 544 "evet" ve 110 "hayır" oyu kullanıldı. 51 AP üyesi ise çekimser kaldı.

Ortaklık anlaşması tavsiyesi

Tasarıda, AP milletvekilleri, AB ve İngiltere'nin gelecekteki ilişkilerinde "ortaklık anlaşması" kurulmasını tavsiye etti.

İngiltere işine gelen alanlarla iş birliği yapamayacak

Gelecekte ilişkilerin ticaret, ekonomi, iç güvenlik, dış politika, savunma ve Ar-Ge projelerinde yürütülmesi gerektiğinin yer aldığı tasarıya göre, İngiltere sadece "işine gelen" sektörlerde ve alanlarda iş birliği yapamayacak.

Ayrıca İngiltere ile gelecekte yaşanabilecek uzlaşmazlıklarda, Avrupa Adalet Divanı'nın yetkili merci olması da gerekiyor.

Siyasi anlamda mesaj niteliği taşıyor

AP'nin Brexit müzakerelerinde etkin bir rolü olmamasına rağmen alınan karar, AB Konseyi ve üye ülke yönetimlerine siyasi anlamda mesaj niteliği taşıyor.

Tasarının bağlayıcılığı yok

751 milletvekilinin yer aldığı AP'de kabul edilen tasarının bağlayıcılığı bulunmamakla birlikte müzakerelerin ardından yapılacak son anlaşmanın AP'den onay alması gerekiyor.

Zirve 22-23 Mart'ta

Brexit, AB liderlerinin 22-23 Mart'ta Brüksel'de gerçekleştirecekleri zirvede ele alınacak konular arasında bulunuyor.

Brexit süreci

İngiltere, Haziran 2016'da yapılan referandumla yüzde 48'e karşı yüzde 52 oyla AB'den ayrılma kararı almış, 29 Mart 2017'de de Lizbon Anlaşması'nın 50. maddesini işleterek ayrılık sürecini resmen başlatmıştı.

Haziran 2017'de başlayan müzakereler için AB Komisyonu'nun Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier ve İngiltere Brexit Bakanı David Davis başkanlığındaki teknik ekipler görevlendirilmişti.

İngiltere ile AB Komisyonu, aralık ayında, vatandaş hakları, AB'ye yapılacak ödemeler ve İrlanda adasındaki sınır sorununu kapsayan başlıklardan oluşan müzakerelerin birinci safhasıyla ilgili anlaşmaya varmıştı.

Taraflar arasında Brexit sonrası ticari ilişkilerin ele alınacağı müzakerelerin başlaması bekleniyor.

Kaynak: AA