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Avrupa Parlamentosu Zuckerberg'i sorgulamak istiyor

Avrupa Parlamentosu, Facebook’taki veri sızıntısıyla ilgili olarak şirketin kurucusu ve CEO’su Mark Zuckerberg’i dinleyecek.

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Avrupa Parlamentosu Zuckerbergi sorgulamak istiyor

ABD Temsilciler Meclisi'nde ifade veren Facebook'un kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg'in şimdi de Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekillerinin sorularını yanıtlaması talep edildi.

AP'de yapılan oturumun ardından Parlamento Başkanı Antonio Tajani'ye yazılan mektupta, Zuckerberg'in parlamentonun farklı komisyonlarına davet edilerek, veri skandalıyla ilgili soruları yanıtlaması istendi.

AP Başkanı Antonio Tajani de Twitter'dan hesabından yaptığı açıklamada, "Zuckerberg'in bizim sorularımızı da yanıtlamaya hazır olduğunu düşünüyoruz. Avrupa vatandaşlarına karşı da sorumlu olduğunu göstermesini bekliyoruz" dedi.

 

Zuckerberg, şirketin veri sızıntısı skandalıyla ilgili olarak hafta içinde ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisi'nde ifade vermişti.

Kaynak: AA

Etiketler: sorgu, Mark Zuckerberg, facebook, Avrupa Parlamentosu
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