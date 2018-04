Avrupa Parlamentosu Zuckerberg'i sorgulamak istiyor

ABD Temsilciler Meclisi'nde ifade veren Facebook'un kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg'in şimdi de Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekillerinin sorularını yanıtlaması talep edildi.

AP'de yapılan oturumun ardından Parlamento Başkanı Antonio Tajani'ye yazılan mektupta, Zuckerberg'in parlamentonun farklı komisyonlarına davet edilerek, veri skandalıyla ilgili soruları yanıtlaması istendi.

AP Başkanı Antonio Tajani de Twitter'dan hesabından yaptığı açıklamada, "Zuckerberg'in bizim sorularımızı da yanıtlamaya hazır olduğunu düşünüyoruz. Avrupa vatandaşlarına karşı da sorumlu olduğunu göstermesini bekliyoruz" dedi.

Facebook hearings demonstrate that concerns remain over compliance with rigorous EU data privacy standards. We are confident that Mr Zuckerberg will also be willing to answer our questions, showing that he is equally committed to being accountable to European citizens.