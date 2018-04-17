  • 17 NISAN 2018, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 4.094
    EURO 5.057
  • BIST 108986.8
    ALTIN 176.299
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Avrupa Parlamentosu üyelerinden Macron'a Suriye protestosu

Avrupa Parlamentosu üyelerinden Macron'a Suriye protestosu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Parlamentosu'nda (AP) yaptığı konuşma sırasında üyeler tarafından protesto edildi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Avrupa Parlamentosu üyelerinden Macrona Suriye protestosu

Geçen Cumartesi sabaha karşı Fransa, ABD ve İngiltere ile birlikte Suriye'de Beşşar Esed rejiminin kimyasal silahlarına karşı hava harekatı düzenlemişti. Operasyonun ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu’nda bir konuşma yaptı.

Macron, Strasbourg'da yaptığı konuşmasında, Esed’i halkıyla savaş halinde olmakla suçladı. Macron, harekatı "uluslararası toplumun onuru için" yaptıklarından bahsetti.

"Klor gazı saldırısına uğramış kadınların, çocukların görüntülerinden şoke olan bizler, haklarımızı savunmak için ayağa kalkmak zorundayız. İnsan haklarını oturduğumuz yerden mi savunacağız? 'Haklar, ilkeler bizim içindir; gerçeklik ise diğerleri içindir' mi diyeceğiz? Hayır, böyle bir şey asla kabul edilemez."

Parlamento üyelerinin çoğunluğu, Suriye'ye saldırıyı ve Fransa'nın katılımını açtıkları dövizlerle protesto etti.

AP üyeleri, "Suriye’de savaşı durdurun", "Ellerinizi Suriye’den çekin" pankartları açtı.

Kaynak: Reuters

Etiketler: suriye, protesto, Emmanuel Macron, Avrupa Parlamentosu
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER