Avrupa Parlamentosu üyelerinden Macron'a Suriye protestosu

Geçen Cumartesi sabaha karşı Fransa, ABD ve İngiltere ile birlikte Suriye'de Beşşar Esed rejiminin kimyasal silahlarına karşı hava harekatı düzenlemişti. Operasyonun ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu’nda bir konuşma yaptı.

Macron, Strasbourg'da yaptığı konuşmasında, Esed’i halkıyla savaş halinde olmakla suçladı. Macron, harekatı "uluslararası toplumun onuru için" yaptıklarından bahsetti.

"Klor gazı saldırısına uğramış kadınların, çocukların görüntülerinden şoke olan bizler, haklarımızı savunmak için ayağa kalkmak zorundayız. İnsan haklarını oturduğumuz yerden mi savunacağız? 'Haklar, ilkeler bizim içindir; gerçeklik ise diğerleri içindir' mi diyeceğiz? Hayır, böyle bir şey asla kabul edilemez."

Parlamento üyelerinin çoğunluğu, Suriye'ye saldırıyı ve Fransa'nın katılımını açtıkları dövizlerle protesto etti.

AP üyeleri, "Suriye’de savaşı durdurun", "Ellerinizi Suriye’den çekin" pankartları açtı.

Kaynak: Reuters