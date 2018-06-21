Avrupa Parlamentosu tartışmalı internet tasarısına onay verdi

AB Komisyonu'nun hazırladığı tasarı, internet platformlarının daha yükleme yapılırken yükleme filtreleri aracılığıyla içeriğin telif haklarına uygun olup olmadığını kontrol etmesini öngörüyor. Buna göre, kullanıcı içeriğin yayılmasıyla ilgili gerekli izne sahip değilse, internet platformunun yükleme işlemini durdurması gerekiyor.

"Düşünce özgürlüğüne tehdit" endişesi

Düzenleme, internet ve düşünce özgürlüğünü tehdit ettiği gerekçesiyle eleştirilerin odağında. DW Türkçe'de yer alan habere göre, düzenleme karşıtları bu filtrelerin internete sansür getirmesinden endişe ediyor. Ayrıca bu filtrelerin içerikten alıntı yapmak için kullanılıp kullanılmayacağının da belirsiz olduğu belirtiliyor.

Düzenlemeden hangi platformların etkileneceği henüz belirsizliğini korurken YouTube, Content ID adlı sistemle halihazırda benzer bir filtre uyguluyor.

Yayıncılara getirilen ek telif hakkı

Yasa tasarısıyla ilgili tartışılan bir diğer nokta da basın - yayın organlarına tıpkı müzik ve film yapımcılarının sahip olduğu gibi içerikleri koruma hakkını getirmesi. Buna göre, Google gibi arama motorları, gelecekte haberlerin başlık ve spotlarını izin almadan gösteremeyecek.

Düzenleme karşıtları bu uygulamayla internette bilgi akışının kısıtlanacağını savunuyor. Ayrıca gazete alıntılarının özel kullanıcalar tarafından Facebook, Twitter gibi platformlarda paylaşılmasının da zorlaşacağını belirtiyor. Bu şekilde bilgi alma ve ifade özgürlüğüne darbe vurulmasından endişe ediyorlar.