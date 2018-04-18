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Avrupa Parlamentosu seçimleri 23-26 Mayıs'ta yapılacak

Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin 23-26 Mayıs 2019'da yapılması yönündeki öneri kabul edildi.

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Avrupa Parlamentosu seçimleri 23-26 Mayısta yapılacak

Strazburg'da toplanan Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu, Avrupa Birliği (AB) Konseyi'nin "seçimlerinin 23-26 Mayıs 2019'da yapılması" tavsiyesini oyladı.

Oylamada, AP üyelerinin belirleneceği seçimin 23-26 Mayıs 2019 tarihleri arasında yapılmasını düzenleyen öneri, 14'e karşı 492 kabul ve 24 çekimser oyla kabul edildi.

AP seçimlerinin ilki 1979'da yapılmıştı. Şimdiye kadar 9 kez AP üyelerinin belirlenmesi için seçime gidildi. 5 yılda bir yapılan AP seçimlerinin normal şartlarda 6 ila 9 Haziran arasında düzenlenmesi gerekiyordu ancak üye devletlerin bu tarihleri kabul etmemesinden dolayı Konsey alternatif gün arayışına girmişti.

Parlamentonun bu kararından sonra AB Konseyi'nin resmi tarihi kesinleştirmesi ve üye ülkelere bildirmesi gerekiyor. Son AP seçimleri 22-25 Mayıs 2014'te yapılmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: seçim, Avrupa Parlamentosu, avrupa birliği konseyi
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