  • 04 MAYIS 2018, CUMA

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Avrupa Parlamentosu Başkanı Tajani: AB kendi ordusunu kurmalı

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Antonio Tajani, Avrupa'nın kendi ordusuna ihtiyacı olduğunu söyledi. Tajani aksi takdirde Avrupa'nın küresel ağırlığa kavuşamayacağını savundu.

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Avrupa Parlamentosu Başkanı Tajani: AB kendi ordusunu kurmalı

Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani, Avrupa'nın kendi ordusunu kurmasından yana olduğunu açıkladı. Alman haftalık haber dergisi Spiegel'in sorularını cevaplayan Tajani, "Avrupa, uzun vadede kendi ordusuna ihtiyaç duyacak" dedi.

Avrupa Birliği'nde (AB) aşağı yukarı aynı görevleri icra eden 28 ayrı ordunun bulunduğunu belirten AP Başkanı, AB'nin savunma alanında daha sıkı iş birliği yaparak hem kaynak arttırabileceğini, hem de küresel olarak daha aktif ve daha güçlü olabileceğini söyledi.

Tajani, AB'nin ortak savunma stratejisi olmadan ortak dış politika yapamayacağını ve bir sonraki bütçede bu hususun dikkate alınması gerektiğini belirtti.

AB Komisyonu hafta ortasında ortak bütçenin 2021 – 2027 yılları arasında 1 trilyon 279 milyar euro'ya çıkarılmasını önermişti. Komisyon bu talebini sınırların korunması, göç, savunma ve araştırma çalışmaları için daha fazla mali kaynağa ihtiyaç duyulacak olmasını gerekçe göstermişti.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: ordu, Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği, Antonio Tajani
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