Avrupa Konseyi’nden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tebrik

Avrupa Konseyi, Genel Sekreter Thorbjorn Jagland'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tebrik mektubu gönderdiğini açıkladı.

Jagland mektubunda, "Sayın Başkan, 24 Haziran'da yeniden Türkiye'nin cumhurbaşkanı olarak seçilmenizden dolayı sizi tebrik ediyorum. Yeni görev sürenizin Türk halkına barış ve refah getirmesini umuyorum." ifadelerine yer verdi.

“Gelecek yıllarda birlikte daha fazla çalışacağımıza inanıyorum”

Türkiye'nin Avrupa Konseyinin en eski üyelerinden biri olduğuna dikkati çeken Jagland, şunları kaydetti:

"Nesiller boyu ülkeniz ve Avrupa Konseyi arasındaki bağlar kuvvetli ve derin hale geldi. Bu nedenle insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğü konularında Avrupa'nın ortak standartlarını tüm Türk vatandaşlarının yararı doğrultusunda korumak için gelecek yıllarda birlikte daha fazla çalışacağımıza inanıyorum."

Erdoğan’dan iş birliği ve destek beklentisi

Avrupa'nın ve Avrupa Konseyinin bilhassa zor bir dönemden geçtiğinin altını çizen Jagland, bu zorlukları aşmak için Erdoğan'dan iş birliği ve destek beklediğini de ekledi.

Avrupa Konseyi 47 üyeye sahip

Türkiye'nin de kurucu üyesi olduğu, 1949'da kurulan Avrupa Konseyi, insan hakları, hukukun üstünlüğü ve çoğulcu demokrasi ilkelerini korumak ve güçlendirmek, azınlıklar, ırkçılık, hoşgörüsüzlük ve yabancı düşmanlığı, sosyal dışlanma, uyuşturucu madde ve çevre konularındaki sorunlara çözüm aramak amacıyla faaliyetler yürütüyor. Konsey 47 üyeye sahip.

Kaynak: AA