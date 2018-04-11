Avrupa Konseyi, YPG/PKK terörünü görmezden geldi

Avrupa Konseyi Güvenlik Genel Direktörlüğü tarafından çalışanlara gönderilen "Agora binasında Kürt gösterisi" başlıklı iç yazışmada, "bir grup Kürt göstericinin" Agora binasının giriş kapılarını tırmanarak aştığı ve binanın ön tarafında toplandığı belirtildi.

Yazışmada , "göstericilerin" camlara patlayıcı fişekler attıkları ve daha sonra binanın ön kısmına "pankart astıkları" ve "camları kırdıkları" belirtildi.

Eylem sırasında kapılardaki metal kepenklerin kapatıldığını ve göstericilerin içeriye giremedikleri kaydedilen yazıda, tüm çalışanlara bir uyarı mesajı gönderildiği ve "göstericilerin" olay yerine çağrılan polis tarafından dışarıya çıkarıldığı bildirildi.

"Genç Kürtler" tanımlaması dikkat çekti

Avrupa Konseyi yönetiminin, üye ülkelerin büyük bir kısmının ve AB'nin terör örgütleri listesine aldığı bir örgütün yandaşlarının saldırısını "gösteri" ve saldırganları "genç Kürtler ve "gösterici" olarak tanımlaması dikkat çekti.

Yaklaşık 2 bin 200 kişinin çalıştığı Avrupa Konseyi'ne zorla giren, camlarını kıran ve örgüt elebaşı lehine poster asan terör örgütü YPG/PKK yandaşlarının "gösterici" olarak tanımlanması, Konsey'in YPG/PKK terörüne yaklaşımını ortaya koyuyor.

Çalışanlar güvenlik endişesi yaşıyor

Bazı Konsey çalışanları, terör örgütü yandaşlarının bu şekilde tanımlanmasının kabul edilemez olduğunu ve güvenlik endişesi taşıdıklarını belirtti.

Bu arada, terör örgütü yandaşlarının binaya girişi ve posteri asmaları sırasında içeriden yardım aldıklarından da şüpheleniliyor. Bu kişilerin içeriye girişte engellenmediği belirtilirken, yaklaşık 4 metre yükseğe terör örgütü elebaşı lehine bir dövizi nasıl astıkları da merak ediliyor.

Fransa'nın Strazburg kentinde bulunan Avrupa Konseyi binası, 5 Nisan'da terör örgütü YPG/PKK yandaşlarının saldırısına uğradı. Yaklaşık 30 kişi, güvenlik kontrolünü aşarak Avrupa Konseyi'nin ek binası Agora'ya girdi ve 600'e yakın kişinin çalıştığı binaya terör örgütünün paçavralarını astı.

YPG/PKK yandaşlarının Konsey'in girişinde bulunan araç parkında uzun süreden beri terör örgütü bayrakları ve elebaşı Öcalan posterleriyle gösteri düzenlemesine Fransız makamlarının müdahale etmemesi de tepkiye neden olmuştu.

Kaynak: AA