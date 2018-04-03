Avrupa hava sahası kilitlendi

Avrupa'da havayolu ulaşımında hizmetleri aksıyor. Eurocontrol'ün uçuşları düzenleyen sistemlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle teknik arıza meydana geldi.

Arıza nedeniyle Avrupa'daki 15 bine yakın uçuşta gecikmeler olabileceği açıklandı. Avrupa'ya yapılacak uçuşlarda, iptaller ve gecikmeler de yaşanıyor.

THY'den ilk açıklama

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, yaşanan teknik arızayla ilgili bilgi verildi.

"Avrupa hava sahası trafiğini kontrol eden Eurocontrol sistemlerindeki teknik bir arıza nedeniyle Avrupa çıkışlı ve varışlı uçuşlarımızda gecikmeler yaşanmaktadır. Yolcularımız uçuşları ile ilgili detaylara 444 0 849 numaralı çağrı merkezinden ulaşabilir."

THY, yolcuların uçuşlarıyla ilgili güncel detaylara "www.turkishairlines.com" üzerinden ya da "444 0 849" numaralı çağrı merkezinden ulaşabileceğini açıkladı.

"Avrupa'ya yapılacak tüm seferlerde ciddi aksamalar var"

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi de Twitter'dan, Avrupa sahasında hava trafiğini kontrol eden Brüksel merkezli Eurocontrol sistemlerindeki arıza sebebi ile Avrupa'ya yapılacak tüm seferlerde ciddi aksamalar olduğunu söyledi.

Ekşi, "Eurocontrol ile temasımız devam etmekte olup, seferler ile ilgili açıklamalar web sitemizden yapılacaktır." dedi.

Eurocontrol sistemlerindeki arızanın kısmen giderildiği görülmektedir.



Fakat uçuşların normale geçmesinin zaman alacağı Eurocontrol tarafından ifade edildi.



Yolcularımızın en az etkilenmesi için ekiplerimiz yoğun bir şekilde Eurocontrol,SHGM ve DHMİ ile çalışmaktadır.. — Bilal EKŞİ-THY GM (@BilalEksiTHY) 3 Nisan 2018

Kaynak: TRT Haber, AA