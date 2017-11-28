  • 29 KASIM 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.963
    EURO 4.694
  • BIST 102068.03
    ALTIN 164.762
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Avrupa devleri hibrit elektrikli uçak için düğmeye bastı

Avrupa devleri hibrit elektrikli uçak için düğmeye bastı

Avrupa'nın önde gelen 3 havacılık ve teknoloji firması birlikte hibrit özellikli elektrikli uçak üretmek üzere harekete geçti.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Avrupa devleri hibrit elektrikli uçak için düğmeye bastı

BBC'de yer alan habere göre, Fransız Airbus, İngiliz Rolls Royce ve Alman Siemens firmaları, "E-Fan X" adını verdikleri ortak proje kapsamında British Aviation firması tarafından üretilen BAe 146 bölgesel yolcu uçağına 3 jet motoruyla birlikte 1 elektrik motoru ilave edecek.

Firmalar, Avrupa Birliği'nin (AB) havacılıktan kaynaklanan karbon emisyonlarının azaltılması taleplerine karşılık vermek üzere geliştirdikleri proje kapsamında 2020'de deneme uçuşlarına başlamayı planladıkları uçağı 2025'te ticari kullanıma sunmayı amaçlıyor.

Projeyi Almanya'nın Frankfurt kentinde düzenledikleri basın toplantısıyla duyuran firma sözcüleri, neden yalnızca elektrikle çalışan bir uçak üretmedikleri sorusuna, elektrikli motor bataryalarının ve onları soğutmak üzere gereken teçhizatın ağırlığının fazla olması sebebiyle henüz havacılıkta kullanmak için yeterince pratik olmadığını söyleyerek yanıt verdi.

Airbus'ın üst düzey teknoloji yöneticisi Paul Eremenko, "Hibrit-elektrikli motor uygulamasını havacılığın geleceği açısından zorunlu bir teknoloji olarak görüyoruz." dedi.

Projede elektrikli motoru besleyecek jeneratörün Rolls Royce firması tarafından geliştirileceği belirtildi.

Uçak yakıtıyla çalışması planlanan jeneratörün motora iletmediği fazla enerjiyi uçağın ön ve arka kısımlarında yer alan bataryalarda muhafaza edeceği ve bunun iniş-kalkışta kullanılacağı kaydedildi.

Eğer sistem başarılı olursa uçağa ikinci bir elektrikli motor eklenmesi, böylece modelin yarı yarıya hibrit hale getirilmesi planlanıyor.

AB, havacılık şirketlerinin 2020'den itibaren karbon karbon emisyonlarını aşamalı olarak azaltmasını talep ediyor. Hedef, karbon emisyonlarını 2035 itibarıyla 2020'de seviyelerin yüzde 80 altına çekmek.

 

Etiketler: hibrit elektrikli uçak, avrupa, Rolls Royce, Airbus, Siemens
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER