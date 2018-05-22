Avrupa Birliği'nin vergi teklifi Washington'a yetmedi

Avrupa, AB çelik ve alüminyumuna uygulanacak ABD gümrük vergilerinin kalıcı olarak kaldırılması karşılığında, pazarlarını Amerikan otomobilleri ve diğer mallarına açmayı teklif etti.

AB ticaret bakanlarının yapacağı toplantıdan önce konuşan Avrupa Komisyonu'nun ticaretten sorumlu üyesi Cecilia Malmstrom, teklifle ilgili "Galiba yeterli bulmuyorlar" dedi.

Malmstrom, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ile bu konuyu görüştüğünü ancak Washington'un tatmin olmuş görünmediğini söyledi.

AB ile ABD arasında görüşülecek konular şöyle belirlendi:

Otomobiller dahil sanayi ürünlerine ve kamu ihalelerine daha büyük pazar erişimi sağlanması, başta sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) olmak üzere enerji, düzenleyici kurumlar arasında işbirliği imkanları ve Dünya Ticaret Örgütü'nde reform yapılması.

ABD ve AB arasında ticari restleşme

ABD yönetimi geçtiğimiz haftalarda ticaretteki korumacı politikaları çerçevesinde, ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulanacağını açıklamıştı. Ancak Kanada, Meksika, Brezilya, AB, Avustralya ve Arjantin'e "geçici muafiyetler" vermişti.

ABD'nin ithal çelik ve alüminyuma ek gümrük vergileri getirileceğini duyurması üzerine AB, ABD’nin bölgeye yaptığı ihracata karşı önlemler alınacağını açıklamıştı.

Hem Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hem de Almanya Başbakanı Angela Merkel Beyaz Saray ziyaretlerinde, AB'nin, ABD'nin vergi kararından muaf tutulmak istediğini belirtmişti.

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker de, AB ile ABD arasındaki ticari ilişkilerde denge sağlamak için birkaç gün içerisinde "misilleme" yapılacağını belirterek, "Ulusal güvenlik gerekçesi olmadan atılan bu adımla, ABD kendi sanayisini korumaya yönelik bariz bir müdahalede bulunuyor. Bu adımı esefle karşılıyoruz. Korumacılık, çelik sektöründeki ortak sorunun yanıtı olamaz" açıklamasını yapmıştı.

Kaynak: Reuters, AA