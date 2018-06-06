Avrupa Birliği'nin ABD'ye yapacağı misillemenin tarihi belli oldu

ABD'nin ithal çelik ve alüminyuma uyguladığı gümrük vergileri konusunu ele alan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, ABD'ye karşı ilave gümrük vergilerinin Temmuz'da yürürlüğe konmasının öngörüldüğünü açıkladı.

Konuyla ilgili yasal prosedürün Haziran ayı bitimine kadar tamamlanması beklendiğine dikkat çekilen açıklamada, AB Komisyonu üyelerinin ilave gümrük vergisi uygulanması planlanan ABD ürünleri listesine onay verdiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu "dengeleyici" gümrük vergilerinin Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarıyla tamamen uyumlu olduğu, AB'nin ilk aşamada ABD ürünlerine 2,8 milyar euro'luk ilave gümrük vergisi getireceği, 3,6 milyar euro'luk diğer kısım hakkındaki kararın ise ileride alınacağı ifade edildi.

AB'nin söz konusu uygulamaya karşı DTÖ'de yasal süreç başlattığı hatırlatılan açıklamada, Avrupa çelik sektörünü korumaya yönelik atılacak adımlar hakkında çalışmaların devam ettiği vurgulandı.

ABD ve AB arasında ticari restleşme

ABD'nin AB ülkelerinden ithal ettiği çelik ve alüminyuma uygulamak istediği ek gümrük vergisine yönelik muafiyetin bitmesine saatler kala Beyaz Saray'dan açıklama gelmiş, Avrupa Birliği, Kanada ve Meksika'ya uygulanacak yeni çelik ve alüminyum tarifelerinin 1 Haziran'a ertelendiği duyurulmuştu.

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross Mayıs sonunda basına telefonla yaptığı açıklamada, bu ülkelerden (AB, Kanada ve Meksika) gelen çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacağını söylemişti.

ABD'nin ithal çelik ve alüminyuma ek gümrük vergileri getirileceğini duyurması üzerine AB, ABD’nin bölgeye yaptığı ihracata karşı önlemler alınacağını açıklamıştı.

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, AB ile ABD arasındaki ticari ilişkilerde denge sağlamak için "misilleme" yapılacağını belirterek, "Ulusal güvenlik gerekçesi olmadan atılan bu adımla ABD kendi sanayisini korumaya yönelik bariz bir müdahalede bulunuyor. Bu adımı esefle karşılıyoruz. Korumacılık, çelik sektöründeki ortak sorunun yanıtı olamaz" demişti.

AB, ABD'nin ithal çelik ve alüminyuma uygulamayı planladığı ilave gümrük vergilerine karşı yüzde 25 gümrük vergisi uygulamayı planladığı 10 sayfalık ürün listesi hazırlamıştı.

Listede, fıstık ezmesi, kot pantolon, motosiklet, nevresim, ruj, çelik gaz tankı, haddelenmiş çelik, boru, tüp, ızgara, lavabo, vantilatör, merdiven, yat, barbunya, pirinç, viski, yaban mersini, portakal suyu, tütün ve puro gibi çeşitli ürünler var.

Kaynak: TRT Haber, AA