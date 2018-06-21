Avrupa Birliği'nin ABD'ye vergi misillemesi yarın başlıyor

Avrupa Birliği'nin (AB) ABD'nin gümrük vergilerine yanıt olarak getireceği yeni gümrük tarifeleri yarın yayınlanacak. Avrupa Birliği Ticaret Komiseri Cecilia Malmstrom'un açıklamasına göre, tarifelerde hedef alınacak ithal ürünler arasında kot pantolon, motosiklet ve viski olacak. Mart ayında AB'nin hazırladığı taslakta portakal suyu, mısır ve fıstık ezmesine de ek gümrük vergileri getirilmesi öngörülüyordu.

"ABD ile görüşmeye her zaman açığız"

Ticaret krizi için, "Bu pozisyonda olmayı biz tercih etmedik" diyen Malmstrom, "ABD'nin tek taraflı olarak gümrük vergilerini artırması bize başka yol bırakmadı. Tarifeler, Dünya Ticaret Örgütü kurallarına aykırı. Ancak Avrupa Birliği olarak, ABD ile görüşmeye her zaman açığız" dedi.

ABD ve AB arasındaki ticaret savaşı

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Mart'ta ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 gümrük tarifesi uygulanacağını açıklamıştı.

Kanada ve Meksika, AB, Avustralya, Arjantin, Brezilya ve Güney Kore'ye 1 Haziran'a kadar geçici muafiyet tanımıştı. AB, ABD'nin gümrük vergilerinden muaf tutulma çağrısı yapmış ancak müzakerelerden bir uzlaşı çıkmamıştı.

AB, ABD'nin ithal çelik ve alüminyuma uygulamayı planladığı ilave gümrük vergilerine karşı yüzde 25 gümrük vergisi uygulamayı planladığı 10 sayfalık ürün listesi hazırlamıştı.

Aralarında mısır, barbunya, pirinç, mısır gevreği, fıstık ezmesi, yaban mersini, portakal suyu, viski, puro, sigara, tütün, ruj, kot pantolon, nevresim, ayakkabı, lavabo, merdiven, vantilatör, motosiklet, yat, tekne, tüp ve çelik gibi yüzlerce farklı ürün olan listeyle AB, ABD'yi kararından vazgeçirmeye çalışmıştı.

Kaynak: Reuters, BBC