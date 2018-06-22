Avrupa Birliği'nin ABD'ye vergi misillemesi başladı

ABD'nin çelik ve alüminyuma getirdiği ek gümrük vergisi ile başlayan, dünyanın en güçlü ekonomileri arasındaki ticaret savaşı, giderek kızışıyor.

ABD ekonomisine yüzde 25'lik gümrük vergisi darbesi

Ay başında düzenlenen G7 toplantısının ardından, Avrupa Birliği harekete geçti. AB, 2 milyar 800 milyon euro değerinde Amerikan malına, ek gümrük vergisi uygulayacak. Motosikletten yer fıstığına birçok Amerikan malı, ek vergilerden olumsuz etkilenecek. 3 milyar 600 milyon euro'luk diğer ek vergiler hakkında ise AB kararını ileride verecek.

Akademisyenler ve ekonomistler endişeli

Akademi camiası ve ekonomistler, böyle bir durumla daha önce karşılaşmadıklarını ifade ediyor. İş çevreleri ise Temmuz'un ilk haftasında, 75 milyar dolarlık ürünün gümrük vergilerinden olumsuz etkileneceğini tahmin ediyor.

Ticaret krizinin diğer ayağı Çin'de

Ticaret savaşlarının bir diğer önemli ayağı ise Çin'e uzanıyor. İki hafta içinde Amerika Birleşik Devletleri, Çin mallarına 34 milyar dolarlık ek gümrük vergisi getirecek. Çin ise Başkan Trump'ın destekçisi iş çevrelerini doğrudan vuracak olan tarım ürünlerine ağır gümrük vergileri uygulayacak.

Beyaz Saray geçen hafta ise 50 milyar dolarlık ithalat hacmine sahip 1100 Çin ürününe, yüzde 25'lik ek vergi uygulanacağını duyurmuştu.

ABD ve AB arasındaki ticaret savaşı

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Mart'ta ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 gümrük tarifesi uygulanacağını açıklamıştı.

Kanada ve Meksika, AB, Avustralya, Arjantin, Brezilya ve Güney Kore'ye 1 Haziran'a kadar geçici muafiyet tanımıştı. AB, ABD'nin gümrük vergilerinden muaf tutulma çağrısı yapmış ancak müzakerelerden bir uzlaşı çıkmamıştı.

AB, ABD'nin ithal çelik ve alüminyuma uygulamayı planladığı ilave gümrük vergilerine karşı yüzde 25 gümrük vergisi uygulamayı planladığı 10 sayfalık ürün listesi hazırlamıştı.

Aralarında mısır, barbunya, pirinç, mısır gevreği, fıstık ezmesi, yaban mersini, portakal suyu, viski, puro, sigara, tütün, ruj, kot pantolon, nevresim, ayakkabı, lavabo, merdiven, vantilatör, motosiklet, yat, tekne, tüp ve çelik gibi yüzlerce farklı ürün olan listeyle AB, ABD'yi kararından vazgeçirmeye çalışmıştı. Ancak ABD geri adım atmadı.

Bazı ülkeler muaf

Washington, ilave gümrük vergilerinden bazı ülke ve ürünlerin istisna tutulabileceğini açıkladı.

30 Nisan 2018'de Arjantin, Avustralya, Brezilya ve Güney Kore'ye daimi muafiyet sağlandı.

Kaynak: TRT Haber