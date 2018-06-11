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Avrupa Birliği'nden Trump'a G7 tepkisi

Avrupa Birliği (AB), ABD Başkanı Donald Trump'ın imzalamayacağını söylediği G7 Sonuç Bildirgesi'nin "bütünüyle arkasında durduğunu" açıkladı.

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Avrupa Birliğinden Trumpa G7 tepkisi

Avrupa Birliği (AB), ABD Başkanı Donald Trump tarafından "iki yüzlü ve zayıf olmakla" suçlanan Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun arkasında durdu.

G7 Liderler Zirvesi'nde ABD Başkanı Trump ve diğer liderler arasında yaşanan gerginliğin ardından AB Komisyonu Sözcüsü Margaritis Schinas, "AB, G7 Sonuç Bildirgesi'nin bütünüyle arkasında durmaktadır" dedi.

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'in Trudeau'yı "zorlu zirveye mükemmel hazırlanmış olması ve başkanlık etmesi" dolayısıyla tebrik ettiğini hatırlatan Schinas, "AB, uluslararası, kurallara dayalı ve çok taraflı sistemi desteklemeye devam edecek" ifadelerini kullandı.

Trump imza atmayı reddetti

Trump, Trudeau’nun kendisi zirveden ayrıldıktan sonra düzenlediği basın toplantısında çelik ve alüminyum tarifelerini eleştirmesi üzerine G7 Sonuç Bildirgesi'ni imzalamayacağını açıklamış ve sosyal medyadan şu paylaşımı yapmıştı:

"Başbakan Justin Trudeau, ben ayrıldıktan sonra bir basın toplantısı düzenleyip 'ABD gümrük vergilerinin adeta hakaret olduğunu' ve 'itilip kakılmayacağını' söyleyene kadar G7 toplantılarımızda çok uysal ve nazik davrandı. Oldukça iki yüzlü ve zayıf."


 

Trudeau'nun vergi eleştirisi

Beyaz Saray'ın eleştirilerinin hedefi olan Trudeau basın toplantısında, Kanadalıların Birinci Dünya Savaş'ından bu yana ABD askerleriyle omuz omuza savaştığını hatırlatarak, ABD'nin Kanada'dan ithal edilecek çelik ve alüminyuma gümrük vergisi uygulamasını Kanada halkına "hakaret" olarak nitelendirmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: Trump, Justin Trudeau, imza, g7 zirvesi, abd, AB
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