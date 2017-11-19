Avrupa Birliği'nden Polonya eleştirisi

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, Polonya'da iktidarda bulunan Hukuk ve Adalet Partisinin (PiS) politikalarına Rusya'nın yön verdiği imasında bulundu.

Tusk, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, PiS'i, Polonya'yı izole ile hukukun üstünlüğünü ihlal etmek ve basını kısıtlamakla suçladı.

Donald Tusk, "Dikkat! Ukrayna'yla gerginlik, AB içinde yalnızlık, hukukun üstünlüğü ve yargının bağımsızlığından uzaklaşma, sivil toplum kuruluşları ve özgür basına saldırılar. Bunlar PiS'in mi yoksa Kremlin'in mi planları? Rahat bir uyku uyumamızı engelleyecek kadar fazla benzerlik var." ifadelerini kullandı.

Polonya Başbakanı Szydlo'dan Tusk'a yanıt

Polonya Başbakanı Beata Szydlo ise sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla Tusk'ı, Polonya'ya saldırmakla suçladı.

"Tusk, AB Konseyi Başkanı olarak Polonya için hiç birşey yapmamıştır." diyen Szydlo, "Tusk, konumunu kullanarak Polonya'ya saldırıyor." ifadelerini kullandı.

Avrupa Parlamentosu (AP), geçen hafta Polonya için AB üyeliğiyle ilgili yaptırımları resmen başlatabilecek bir tasarıyı oylayarak kabul etmişti.

AB, Polonya Hükümeti'nin yargı alanında getirdiği reform ve değişikliklerin AB değerlerini ihlal ettiğini savunuyor.

AB Komisyonu, Polonya hakkında ihlal süreci başlatmış durumda.

Kaynak: AA