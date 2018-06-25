Avrupa Birliği'nden Myanmarlı asker ve polislere yaptırım

Avrupa Birliği (AB), Myanmarlı 7 asker ve polise "ciddi insan hakları ihlallerinden" dolayı kısıtlayıcı önlemler uygulama kararı aldı.

AB Dışişleri Konseyinde alınan karara göre, 7 güvenlik yetkilisi hakkında mal varlıklarının dondurulması ve seyahat yasağından oluşan kısıtlayıcı önlemler uygulanacak.

Asker ve polislerden oluşan Myanmarlı yetkililerin katliam, cinsel şiddet ve Arakan halkının evlerinin sistematik "yakılmasından" sorumlu tutulduğunu belirten karar, AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Arakanlı Müslümanlara yönelik etnik temizlik

BM'ye göre, 25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'dan kaçmak zorunda kalarak Bangladeş'e sığınanların sayısı 700 bini aştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayınladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

Arakanlıların topraklarına dönüşü için Myanmar ve Bangladeş hükümetleri arasında imzalanan anlaşma, yerinden edilenlerin durumlarını belgelendirmeleri mümkün olmadığı için uygulamada işlevsiz kalıyor.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Uluslararası medyanın ve kuruluşların Arakan eyaletine girişini ciddi oranda kısıtlayan Myanmar hükümeti bugüne kadar Arakanlı Müslümanların geri dönüşlerine ilişkin verdiği sözleri de yerine getirmedi.

Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanlar ve insan hakları örgütleri, gerekli güvenli ortam sağlanmadan bu kişilerin Myanmar'a dönmelerinin yeni bir etnik temizlik kampanyasına yol açacağı endişesini taşıyor.

Kaynak: AA, TRT Haber