  • 03 TEMMUZ 2018, SALI

TRT Haber

  • DOLAR 4.673
    EURO 5.444
  • BIST 96989.51
    ALTIN 187.27
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Avrupa Birliği'nden Libya'ya 7 milyon euro'luk ek destek

Avrupa Birliği'nden Libya'ya 7 milyon euro'luk ek destek

Avrupa Birliği (AB), Libya'da İstikrarı Sağlama Fonu'na 7 milyon euro ilave destek sağlayacak.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Avrupa Birliğinden Libyaya 7 milyon euroluk ek destek

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yaklaşık iki yıl önce Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) destek için kurulan Libya'da İstikrarı Sağlama Fonu'nun yedinci toplantısı, Libya Planlama Bakanı Et-Tahir el-Cuheymi başkanlığında Trablus'ta yapıldı.

Libya'daki Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Daimi Temsilcisi Maria Luiza Ribeiro Viotti tarafından yönetilen toplantıya, çok sayıda büyükelçi ve uluslararası kuruluş temsilcisi katıldı.

AB Libya Delegasyonu Başkanı Bettina Muscheidt toplantıdaki konuşmasında, AB'nin Libya İstikrar Fonu'na 7 milyon euro ilave destek aktaracağını ifade etti.

Bakan Cuheymi ise bu toplantıyla, Libya halkının günlük yaşantısının iyileştirilmesi için UMH ile belediyelere maksimum desteğin sağlanması konusunda yaşanan zorluklarla örnek uygulamaların belirlenmesinin yanı sıra fonun sağladığı başarıların değerlendirilmesinin hedeflendiğini anlattı.

Maria Luiza Ribeiro Viotti da fonun, 2016'dan bu yana Beni Velid, Bingazi, Kikla, Sebha, Sirte, Trablus ve Ubari'de 285 projeyi uygulamaya koyduğunu ifade ederek, söz konusu projelerin elektrik şebekesi, altyapı, hastane ve okulları kapsadığı bilgisini verdi.

AB, Nisan 2017'de Libya İstikrar Fonu'na 5 milyon euro yardım yapmıştı.

BM, Nisan 2016'da UMH'ye destek için "Libya İstikrar Fonu" ismiyle bir projenin başlatıldığını duyurmuştu. Fonun kuruluşundan bir yıl sonra 12 uluslararası bağışçının desteğiyle 32 milyon dolardan fazla yardım toplandığı ifade edilmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: ulusal mutabakat hükümeti, Libya, İstikrarı Sağlama Fonu, ek destek, birleşmiş milletler, Avrupa Birliği
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER