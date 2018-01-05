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Avrupa Birliği'nden Küba'ya müttefiklik açıklaması

Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Küba'nın birliğin güvenilir bir ortağı olmak istediğini belirtti.

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Avrupa Birliğinden Kübaya müttefiklik açıklaması

Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Küba'ya yaptığı 2 günlük ziyaret sırasında Devlet Başkanı Raul Castro ile görüştü.

Görüşme öncesi basın toplantısı düzenleyen AB Yüksek Temsilcisi, birliğin Küba'nın siyasi dönüşümünü yönetmesine yardım eden öngörülebilir ve sağlam bir müttefik olduğunu söyledi.

"Tutarlıyız ve politikalarımızda öngörülemez, ani değişimler de göstermiyoruz." diyen Mogherini, AB ülkelerinin Küba'nın en önemli ekonomik ortağı olduğunu ifade etti.

Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Küba'nın birliğin güvenilir bir ortağı olmak istediğini belirtti.

ABD'deki Donald Trump yönetiminin, Küba'ya yönelik ambargosunun Havana ile Washington arasındaki sorunları çözmeyeceğini vurgulayan Mogherini, "Avrupa, Amerikalılara çok defa söyledi, Birleşmiş Milletler'e de götürdü. Ambargonun tek etkisi insanların yaşam kalitesini düşürmek. Ambargo, tamamen hükümsüz ve kanun dışı." ifadelerini kullandı. Mogherini, AB ile Havana'nın yakın gelecekte yenilenebilir enerji, tarım ve kültürel değişim alanlarında anlaşmalar imzalayacağını dile getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, selefi Barack Obama’nın ilişkileri normalleştirme girişimlerinin sadece Küba hükümetinin menfaatine olduğunu savunarak normalleşme sürecini iptal etmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: müttefiklik, küba, AB
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