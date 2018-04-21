  • 21 NISAN 2018, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 4.08
    EURO 5.01
  • BIST 110932.48
    ALTIN 175.014
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Avrupa Birliği'nden İsrail'e tepki

Avrupa Birliği'nden İsrail'e tepki

Avrupa Birliği, İsrail askerlerine silahsız göstericilere karşı ölümcül güç kullanmaması çağrısında bulundu.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Avrupa Birliğinden İsraile tepki

Avrupa Birliği (AB), dün abluka altındaki Gazze Şeridi'nde düzenlenen barışçıl gösteriler sırasında 15 yaşındaki Filistinli bir çocuğun İsrail askerleri tarafından vurularak öldürülmesine tepki gösterdi.

AB Dışilişkiler Servisi sözcülüğünden yapılan açıklamada, 15 yaşındaki Filistinli bir çocuğun İsrail askerleri tarafından vurulmasından dolayı üzüntü duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, İsrail askerlerine silahsız göstericilere ölümcül güç kullanmama çağrısında bulunuldu.

Gazze sınırında dün de devam eden "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde 15 yaşındaki Filistinli çocuk Muhammed İbrahim Eyüb'ün de aralarında bulunduğu 4 Filistinli İsrail askerlerinin saldırıları sonucu şehit olmuştu.

Gösterilerin başladığı 30 Mart'tan bu yana 39 Filistinli İsrail askerlerinin saldırılarında şehit oldu, 4 bine yakın Filistinli yaralandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Avrupa Birliği, israil, büyük önüş yürüyüşü, çağrı, tepki
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER